An der Autostrasse in Gampelen – Willkommen in der Kantine, liebe Chauffeure! Wochenlang assen die Chauffeure nur kalt, dann lenkte der Bund ein. Nun sind Gastrobetriebe wie der Platanenhof abends für sie offen. Trotz Corona. Stephan Künzi

Wenn es eindunkelt, wird der Rasthof Platanenhof zur Kantine – und steht dann den Chauffeuren trotz Corona-Lockdown offen. Foto: Christian Pfander

Der Platanenhof in Gampelen ist jetzt eine Kantine. Denn nur so darf der Rasthof direkt an der Autostrasse in Corona-Zeiten neben Tankstelle und Shop auch seinen Gastronomieteil offen halten. Wenigstens am Abend. Und wenigstens für die Chauffeure, die hier auf dem Lastwagenparkplatz die Nacht verbringen.

Das kam so:

Als der Bundesrat im Kampf gegen die Pandemie im Dezember erst die Polizeistunde auf 19 Uhr vorverlegte und dann die Gastrobetriebe gleich ganz schloss, standen die Fernfahrer buchstäblich vor verschlossener Tür. Kein warmes Essen und, wenn es schlecht ging, nicht einmal eine saubere Toilette wartete am Feierabend auf sie.