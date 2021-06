Ministerpräsidentin will «null Asylbewerber» – «Willkommen in Dänemark! Jetzt gehst du nach Afrika» Ein neues Gesetz sieht die Errichtung von Asyllagern ausserhalb Europas vor. Allerdings fehlt den Dänen noch der Partnerstaat, der die ausgeflogenen Asylbewerber aufnehmen soll. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Tausende Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak überquerten 2015 die dänische Grenze. Seither ist der Zuzug massiv gesunken. Foto: Benjamin Nolte (EPA)

Am Anfang stand eine Vision der sozialdemokratischen Premierministerin: «Null Asylbewerber» auf dänischem Boden, das ist das Ziel von Mette Frederiksen. Anfang Jahr hat sich das in einer Rede erneut wiederholte: «Wir können diese Vision erschaffen.»

Nun sieht sich die dänische Regierung ihrem Ziel einen Schritt näher: Das Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das es erlaubt, Asylanträge in Staaten ausserhalb von Europa zu bearbeiten. «Wenn du dich um Asyl in Dänemark bewirbst, dann weisst du jetzt, dass du in ein Land ausserhalb Europas geschickt werden wirst», sagt Rasmus Stoklund, Migrationssprecher der Sozialdemokraten. «Und so hoffen wir, dass die Leute aufhören, Asyl in Dänemark zu suchen.» Die Zeitung «Berlingske» brachte die neue Haltung zu politischen Flüchtlingen so auf den Punkt: «Willkommen in Dänemark! Jetzt gehst du nach Afrika.»

Einmaliger Bruch mit jahrzehntelanger Asylpraxis

Der Plan ist ein in Europa bislang einmaliger Bruch mit der jahrzehntelangen Asylpraxis. EU und UNO kritisieren ihn scharf. Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR warnt schon seit Wochen, das Gesetz untergrabe «die Prinzipien des internationalen Schutzsystems für Flüchtlinge». Zu befürchten sei nun ein «Wettlauf nach unten», wenn andere Staaten sich an Dänemark ein Beispiel nähmen. Ein Sprecher der EU-Kommission kritisierte das Gesetz als unvereinbar mit den existierenden EU-Regeln.

Dänemark verfolgt schon seit Jahren eine zunehmend harte Migrationspolitik. Die sozialdemokratische Minderheitsregierung hat die Politik vielfach noch verschärft. Die Zahl der Asylbewerber ist dabei zuletzt stark gesunken. Im Jahr 2020 waren es 1500, der niedrigste Stand seit 1998.

Will «null Asylbewerber» auf dänischem Boden: Premierministerin Mette Frederiksen. Foto: Johanna Geron (EPA)

Auch Asylexperten in Dänemark selbst kritisieren das Gesetz. «Wir können nicht einfach unsere Verantwortung in Sachen Menschenrechte exportieren», sagt Louise Holck vom Nationalen Institut für Menschenrechte in Kopenhagen. Es sei fraglich, ob Dänemark tatsächlich die Rechte der Flüchtlinge in einem Drittland zum Beispiel in Afrika garantieren könne. «Und 86 Prozent aller Flüchtlinge werden von Nachbarländern vor Ort aufgenommen. Nur die wenigsten finden ihren Weg zu uns nach Europa.»

Allerdings ist das verabschiedete Gesetz so schwammig formuliert, dass Oppositionspolitiker von einem «Theater» sprachen. Der Sprecher der Liberalen nannte es angesichts der fehlenden Details gar einen «idiotischen» Plan – kurz bevor seine Partei dann doch zustimmte. Die rechten Parteien hatten offensichtlich Sorge, die Sozialdemokraten könnten sie mit dem Flüchtlingsthema vor sich her treiben.

«Die Sozialdemokratie hat es geschafft, den rechten Flügel in der dänischen Politik noch rechts zu überholen.» Migrationsforscher Martin Lemberg-Pedersen

Doch dem Plan fehlt bislang das Entscheidende: Der Partnerstaat, der die von Dänemark ausgeflogenen Asylbewerber aufnehmen soll. Bisher war dafür Ruanda im Gespräch. Das löste angesichts der dort dokumentierten Menschenrechtsverletzungen einiges Staunen aus. Am Ende schrieben selbst die Beamten des Immigrationsministeriums eine Notiz, wonach es «sehr zweifelhaft» sei, dass Ruanda den Anforderungen entspreche. Längst vergessen jedenfalls scheint die Zusage von Mette Frederiksen aus dem Jahr 2018, als Partner kämen nur «demokratisch regierte» Staaten infrage.

Weil es auch mit Ruanda bislang nie irgendeine Abmachung gab, glaubt Migrationsforscher Martin Lemberg-Pedersen von der Universität Kopenhagen, dass «erst einmal nichts passieren wird». Dennoch sei der Plan von grosser Bedeutung. «So fiktiv diese Politik auch sein mag: Sie ist der grösste Bruch in Dänemarks Asylpolitik seit 1951», sagt Lemberg-Pedersen. «Die Sozialdemokratie hat es geschafft, den rechten Flügel in der dänischen Politik noch rechts zu überholen.»

Drängt Flüchtlinge in die Illegalität

Integrationsminister Mathias Tesfaye hat mehrfach auf die seiner Meinung nach «gescheiterte» EU-Flüchtlingspolitik der letzten Jahre verwiesen. Er sagt, das dänische Vorhaben diene der «Gerechtigkeit» und solle dafür sorgen, dass weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken. In Wirklichkeit, meint Martin Lemberg-Pedersen, dränge das Vorhaben die Flüchtlinge in die Illegalität. Das Ziel des Gesetzes sei die Abschreckung. «Es geht darum, Signale zu senden.» Signale auch an die Flüchtlinge. «Die Botschaft ist: Wo immer ihr auch seid, kommt nicht nach Dänemark!»

Der dänische Plan sei als «Bluff» angelegt, sagt Migrationsforscher Gerald Knaus von der «European Stability Initiative». In der dänischen Debatte tauchten zwar die richtigen Fragen auf. «Der Status quo im Mittelmeer ist mörderisch», sagt Knaus. Wenn es den Dänen aber wirklich darum ginge, Leben zu retten, dann sollten sie sich mit anderen Ländern zusammentun. Und vielleicht mit einem Partnerland wie Tunesien sprechen. «Natürlich nur nach Prüfung: Sind die Menschen dort sicher?»

Der momentane Vorschlag aber «löst das Problem nicht, das er zu lösen vorgibt», sagt Knaus. Die dänische Regierung brauche überhaupt kein Partnerland in Afrika vorzuweisen, da das eigentliche strategische Ziel des Gesetzesvorhabens die Botschaft sei: Wir behandeln Asylsuchende so, dass sie lieber anderswo bleiben. «Das ist genial zynisch – und kann sogar aufgehen.»

