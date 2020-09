Wahlen Stadt Bern – Willkommen bei der Familie RGM Das Rot-Grün-Mitte-Bündnis ist «hoch motiviert», die Stadt Bern auch künftig mit 4:1-Mehrheit zu regieren. Klar gerieten die vier Gemeinderäte ab und zu aneinander. Wie es in jeder Familie passiere. Jürg Steiner

Die Familie RGM: Michael Aebersold (SP), Marieke Kruit (SP), Franziska Teuscher (GB) und Alec von Graffenried (GFL) wollen in den nächsten vier Jahren mit höchstens einem Bürgerlichen die Stadt regieren. Foto: Raphael Moser

Die Regierung der Stadt Bern? Am besten stellt man sich vielleicht einen Frühstückstisch in einer Wohnküche vor, um den fünf erwachsene Familienmitglieder sitzen. Im Hintergrund dampft die Kaffeemaschine, und während die einen sich für Ferienideen und Zukunftsprojekte ins Feuer reden, schweigt einer, und der andere runzelt die Stirn und erinnert händeringend daran, dass das Geld zuerst in der Kasse liegen müsste, ehe man es ausgibt. Logisch, dass es mitunter laut wird.