Leserreaktionen – «Willhelm Tell würde sich an den Kopf greifen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Zertifikatspflicht und zu den Demonstrationen in Bern.

Nach dem Entscheid des Bundesrates, die Zertifikatspflicht auszuweiten, demonstrieren Tausende in Bern. Foto: Marcel Bieri, Keystone

Zur Ausweitung der Zertifikatspflicht

Als 60-jähriger Geimpfter kann ich mich anstecken, krank werden, sterben. Die Wahrscheinlichkeit ist reduziert, aber wohl immer noch grösser als bei einem ungeimpften Schulkind. Kürzlich war ich an einer Veranstaltung: zwölfhundert Personen in einem engbestuhlten Saal, in den Pausen wurde genetworkt, Hände geschüttelt, Bekannte umarmt und abgeküsst. Kurz, ausser der Zertifikatskontrolle am Eingang (beziehungsweise Testpflicht für Ungeimpfte) war alles wie früher. Unter den Teilnehmenden konnte man Maskenträgerinnen und -träger an einer Hand abzählen. Was erleben aber Schulkinder mit einem wohl geringeren Risiko als geimpfte Erwachsene? Weiterhin werden wegen Einzelfällen ganze Klassen in Quarantäne geschickt (Mehraufwand für Eltern und Lehrpersonen, mangelhafte Ausbildung und soziale Verarmung für die Kinder), Masken sind wieder ein Thema und so weiter. Kurz: weiterhin Angst und Unsicherheit. Ein Restrisiko wird bleiben, unabhängig von allen Massnahmen. Deshalb: Normalität für alle, insbesondere für die Kinder! Urs Salvisberg, Langenthal

Es ist sicher für unsere Wirte nicht eine einfache Entscheidung vom Bundesrat. Wir waren letzte Woche im Tirol, dort herrscht Zertifikatspflicht, sei es in der Bergbeiz oder im Talrestaurant, draussen oder drinnen, es muss vorgezeigt werden. Es wird nicht gescannt, sondern vom Servicepersonal angeschaut. Das ist alles überhaupt nicht schlimm. Die Wirte begrüssen es, es kann wieder ohne Trennwände und mit einer grösseren Anzahl Tische serviert werden. Die Hotels und Gasthöfe waren trotz dieser Vorschriften gut besetzt. Das geht doch in der Schweiz auch. Anton Bühlmann, Uetendorf

Ich darf ins Restaurant mit meinem Zertifikat, aber jene, die da arbeiten, brauchen keines? Wo ist da die Logik? Und noch schlimmer: Der Polizist, der mich kontrolliert, braucht auch kein Zertifikat. Der Bundesrat sollte noch einmal nachdenken. Regula Morawitz, Ringgenberg

Der Bundesrat hat beschlossen, dass ab Montag nur noch ins Restaurant oder ins Fitnesscenter darf, wer ein Zertifikat vorweisen kann. Die an Covid-19 verstorbenen Menschen wurden im Schnitt 86 Jahre alt. Gehen 86-jährige betagte Menschen ins Fitnesscenter, in den Zoo, in Kletterhallen oder Aquaparks? Wie alt sind die Menschen im Casino, im Kino, an Konzerten und bei Sportveranstaltungen im Schnitt? Wird mit der neu beschlossenen Massnahme die Risikogruppe bestmöglich geschützt? Thomas Rudolf, Thun

Die heutigen Freiheitskämpfer engagieren sich verbissen gegen die «Tyrannei» der Zertifikats- und Maskenpflicht, denn Freiheit geht über alles. Ich frage mich aber, wieso sie nicht das Strassenverkehrsgesetz bekämpfen, das unseren motorisierten Entwicklungsdrang einengt und uns zwingt, nur rechts zu fahren. Die Vorschriften, die uns verbieten, bei Föhnsturm ein Feuer zu entfachen oder Abfall im Wald zu entsorgen, gehören ebenfalls auf den Misthaufen, denn ich will mein Feuerchen entfachen und den Abfall entsorgen, wann und wo ich will. Die Folgen? Wen kümmert das? Niemand beklagt sich über diese Freiheitseinschränkungen. Wenn aber Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen, gigantische volkwirtschaftliche Werte und Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet und dringend notwendige Operationen nicht gemacht werden, bekämpfen die Freiheitshelden die Covid-Impfung. Diese ist das einzige Mittel, damit man uns die Freiheiten der Vor-Corona-Zeit zurückgeben kann. Willhelm Tell würde sich wohl an den Kopf greifen. Heinz Buser, Moosseedorf

Es gäbe eine einfache Alternative zur verhassten Zertifikatspflicht: Wer sich nicht impfen lassen will, verzichtet per Patientenverfügung auf die Intensivpflege bei einer Covid-Erkrankung. Denn Freiheit und Selbstverantwortung bedeuten nicht «Fünfer und Weggli». Markus Hächler, Oberbipp

Bravo Bundesrat! Endlich ein weiser Entscheid. Hoffentlich öffnet diese Massnahme auch den letzten Impfverweigerern die Augen. Leider kann man den Verweigerern bei einer Infizierung den Eintritt ins Spital nicht verbieten. Mindestens aber müssten diese ab sofort die Spitalkosten selber tragen. Nur so bekommen wir die Pandemie in den Griff. Peter Widmer, Thun

