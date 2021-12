Interview mit einem Lawinenexperten – «Will ich Risiko, marschiere ich blind über die Autobahn» Kurt Winkler ist passionierter Skitourer und einer von acht Lawinenwarnern der Schweiz. Er weiss, wer besonders gefährdet ist, in die Schneemassen zu geraten. Christian Brüngger Pia Wertheimer

Kurt Winkler ist Lawinenwarner und hat alle Viertausender der Schweiz bestiegen. Foto: Nicola Pitaro

Die Hände tief in die Hosentaschen gesteckt, führt uns Kurt Winkler ins Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Wir nehmen an einem Sitzungstisch platz. Dort, wo der Lawinenwarner für gewöhnlich mit seinen Kollegen die Schneesituation in den Schweizer Bergen einschätzt, debattiert und sich auf die Gefahrenstufen im Lawinenbulletin einigt.