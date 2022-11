Im Berner Unihockey-Derby – Wiler gibt eine 3-Tore-Führung preis und gewinnt dennoch Ausgerechnet gegen Kantonsrivale Floorball Köniz findet der Leader zum Siegen zurück – mit der dritten Wende in einer merkwürdigen Partie. Adrian Horn

Die Gäste feiern, die Hausherren hadern. Foto: Raphael Moser

Es kommt ihnen nur zu bekannt vor. 5:6 liegen die Spieler Wiler-Ersigens auf einmal hinten, vorübergehend führten sie 5:2. Wieder gaben sie einen Vorsprung her – wie in den letzten drei Partien, die sie allesamt verloren hatten.

Es sind komplizierte Wochen für die so beeindruckend in die Saison gestarteten Unteremmentaler. Ihre ersten sieben Duelle gewannen sie lückenlos. Aber nun müssen sie auf eine ganze Reihe wichtiger Kräfte verzichten. Und sind dabei, als Leader abgelöst zu werden.

Den Gästen droht in der Weissensteinhalle vor 566 Zuschauern die vierte Niederlage in Folge. Ein paar Sekunden bloss bleiben ihnen dazu, das Derby gegen Köniz auszugleichen.

Unzimperlich geht es zu auf dem Feld. Foto: Raphael Moser

Michal Dudovic nimmt die Dinge in diesem Augenblick in die Hand. Erst gleicht der Slowake acht Sekunden vor dem Ende aus, in der Verlängerung bereitet er den Siegtreffer indirekt vor. Als er nach sechs Zusatzminuten abermals mit Schmackes abschliesst, prallt der Ball von der Bande zurück in die gefährliche Zone und Teamkollege Andrin Hollenstein vor die Füsse. Dieser entscheidet das Berner Kräftemessen – und beendet die Niederlagenserie des Leaders. Es ist die dritte und letzte Wende in einer unterhaltsamen Partie, die stetig besser geworden ist.

566 Zuschauer wohnen dem Vergleich der Berner Spitzenteams bei. Foto: Raphael Moser

Der Erfolg der Unteremmentaler mag in extremis zustande gekommen sein, weil Köniz dabei war, nach 60 Minuten zu gewinnen. Doch unverdient ist ihr Sieg nicht. Sie waren vor allem im ersten Drittel das bessere Team. Der Gastgeber, der zuletzt 26 Tore in drei Partien erzielt hatte und vermeintlich in exzellenter Verfassung war, enttäuschte da auf ganzer Linie und vermochte kaum Offensivaktionen zu kreieren.

