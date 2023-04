Spektakel im Unihockey-Playoff – Wiler-Ersigens Traum lebt – dank Captain Marco Louis Die Unteremmentaler erkämpfen sich gegen GC ein siebtes Playoff-Halbfinal-Spiel. Eine Enttäuschung muss Floorball Köniz hinnehmen. Adrian Horn

In Ekstase: Die Wiler-Ersigen-Akteure jubeln mit dem Anhang: Sie gewinnen ihr letztes Heimspiel. Foto: Dres Hubacher

Das Ende ist nah. 1:4 liegt der SV Wiler-Ersigen nach dem Startdrittel zurück; gelingt ihm in den folgenden 40 Minuten nicht die grosse Wende, ist die Saison für ihn vorbei.

Der Rekordmeister dreht tatsächlich auf, er ist vor knapp 1000 Zuschauern fortan das bessere Team. Seinen Rückstand verringert er kontinuierlich, auch weil unter anderem Tatu Väänänen noch mal gross aufspielt. Der 40-jährige Finne tritt zurück und kämpft gerade darum, dass seine Karriere nicht in ein paar Minuten, sondern im Optimalfall in einer Woche endet: nach dem Superfinal.

GC lässt in der Verlängerung eine Grosschance aus

Den Penaltytreffer zum 2:4 erzielt der zweifache Weltmeister, später bereitet der Verteidiger ein Tor des nicht minder prägenden Michal Dudovic vor. Die Berner machen Druck, vor allen Dingen im Schlussdrittel, da sie GC bisweilen dominieren. Captain Marco Louis, bis dahin nicht sonderlich präsent, besorgt rund vier Minuten vor dem Ende den Ausgleich (5:5).

Super-intensiv gerät auch die sechste Begegnung der beiden Mannschaften. Foto: Dres Hubacher

In der Verlängerung vergeben die Zürcher eine Riesenchance, das Spiel und damit die Serie zu entscheiden. Kurz darauf müssen sie in Unterzahl agieren – es ist die Gelegenheit für die Gastgeber, den Playoff-Halbfinal auszugleichen und ein siebtes Spiel zu erzwingen.

Der Ball zirkuliert in den Reihen der Unteremmentaler, und erneut trifft Louis, der damit zum Matchwinner wird. Am Ostermontag um 17 Uhr sehen sich die Teams wieder. Enden wird nichts weniger als einer der ausgeglichensten und spannendsten Playoff-Halbfinals in der Geschichte des Schweizer Unihockeys. Eine einzige Begegnung wurde nicht erst in den Schlusssekunden entschieden: Partie drei, welche Wiler 5:1 gewann.

Köniz kassiert 40 Minuten lang kein Tor – und doch eine Niederlage

Auch über sieben Spiele geht das andere Duell, und das ist aus Berner Sicht keine gute Nachricht. Floorball Köniz unterliegt Rychenberg Winterthur am frühen Samstagabend 2:3 und muss den Ausgleich in der Serie hinnehmen.

Als vorentscheidend erweist sich das Startdrittel, nach dem die Gäste 1:3 in Rückstand lagen, obwohl sie durch Pascal Michel den Führungstreffer erzielt hatten. In der Folge fällt bloss noch ein Tor: der Anschlusstreffer Jan Zauggs rund 30 Sekunden vor Schluss.

Die Winterthurer feiern vor fast 2000 Zuschauern in der Axa-Arena. Foto: Martin Deuring

Der letzte Vergleich steigt gleichfalls am Ostermontag um 17 Uhr. Die Könizer spielen zu Hause in der Weissensteinhalle – was nicht unerheblich ist: Einen Auswärtssieg hat es in dieser Serie bislang nicht gegeben.

Saisonende für den UHC Thun

Einen Auswärtssieg gebraucht hätte am Samstagabend der UHC Thun. Die Oberländer unterliegen indes 2:3 nach Verlängerung in Chur, womit sie die Barrage verlieren und auch nächste Saison in der zweithöchsten Spielklasse spielen werden.

