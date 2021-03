Unihockey-Playoffs – Wiler-Ersigen meldet sich zurück Nebst Wiler-Ersigen durften sich Floorball Köniz und die Frauen der Skorpions Emmental über Playoff-Siege freuen. Stephan Dietrich

Marco Louis (rechts) stellte mit seinem Penaltytor zum 3:1 die Weichen für Wiler-Ersigen auf Sieg. Foto: Marcel Bieri

Eng, enger, Unihockey-Playoff. Die Berner Equipen sind derzeit in Begegnungen verwickelt, die viel Spannung beinhalten. Nur langsam trennt sich der Spreu vom Weizen. Auf den ersten Blick sieht der 7:2-Sieg Wiler-Ersigens souverän aus, doch die Unteremmentaler mussten für den Erfolg hart kämpfen. Die Niederlagen in den letzten beiden Begegnungen zerrten am Nervenkostüm der Spieler. Und der hohe Sieg brachte den Titelverteidiger lediglich in die Serie zurück. Diese steht jetzt bei 2:2 Siegen, befindet sich also weiter auf Messers Schneide. Wegweisend war Marco Louis’ Penaltytor zum 3:1 kurz vor Ablauf des Mitteldrittels.

Eiskalte Könizer Nerven

Im Berner Derby zwischen den Tigers Langnau und Floorball Köniz lagen die Vorteile lange auf Seiten der Könizer. Sie führten rasch 2:0 und ein deutlicher Erfolg schien möglich. Dennoch mussten sie nach dem 3:3 nach 60 Minuten in die Verlängerung und danach ins Penaltyschiessen. Dort legten die Tigers zweimal vor, am Ende aber jubelte doch Köniz. Yann Ruh erzielte das entscheidende Tor in der Kurzentscheidung. Langnau wehrt sich in dieser Serie tapfer, jedes Spiel war bisher ausgeglichen, doch das Wettkampfglück war zu selten auf Seiten der Emmentaler. Die Tigers setzen auf Kampfgeist, doch einer übertrieb es gestern deutlich. Martin Mosimann erhielt nach einer üblen Tätlichkeit eine Matchstrafe. Am Sonntag kann Köniz die Serie mit einem weiteren Sieg entscheiden.

Skorps legen im Halbfinal vor

Bereits im Halbfinal stehen die Skorpions Emmental und die Wizards Bern-Burgdorf. Die Frauen machen im Direktduell die einen Teilnehmerinnen des Superfinals untereinander aus. Im ersten Spiel behielten die Skorpions ganz knapp die Oberhand. Die Zollbrückerinnen starteten furios und gingen bereits nach 38 Sekunden in Führung. Das vorentscheidende 4:2 durch Sonja Brechbühl fiel dann aber erst in der 52. Minute – und nach Andrea Wildermuths Anschlusstor musste das Heimteam um seinen Sieg bangen. Bereits am Sonntag werden die Serien der Männer und Frauen mit dem nächsten Spiel fortgesetzt.