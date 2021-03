Unihockey-Playoff – Wiler-Ersigen kriegt die Kurve Der Unihockey-Titelverteidiger erreicht mit einem 9:4 im siebten Spiel gegen Zug die Halbfinals. Stephan Dietrich

Joonas Pylsy erzielt im entscheidenden Spiel vier Tore. Fotos: Marcel Bieri (Keystone)

Nur ja keine Spannung. Das wünschte sich Wiler-Ersigen vor dem siebten und entscheidenden Playoff-Viertelfinal gegen Zug. Das Unterfangen gelang nicht ganz, aber immerhin setzte sich der Titelverteidiger am Ende durch. Wiler fand den Tritt sofort und ging durch Michal Dudovic früh in Führung, zur Beruhigung führte das allerdings nicht, zumal Zug ausgleichen konnte.

Pylsys Sololauf

Sechs Minuten im Mitteldrittel verliefen dann ganz nach dem Gusto der Unteremmentaler. Joonas Pylsy traf mit einem Weitschuss, einem Penalty und nochmals mit einem platzierten Schuss. Und dank des Treffers von Marco Rentsch führte Wiler-Ersigen plötzlich 5:1. «Ich war mir bewusst, dass viel Last auf meinen Schultern lastete», sagte Matchwinner Pylsy nach dem Spiel. «Aber damit kann ich leben. Ich mag das, ich mag, wenn ich Verantwortung übernehmen muss.» So schnappte sich der Finne für den Penalty den Ball «in der Überzeugung, dass ich diese Chance verwerte».

Mit Nerven wie Drahtseilen verwertet Joonas Pylsy den Penalty zum 3:1.

Ein 5:1 muss doch reichen, um den Rest des Spiels souverän und spannungslos runterzuspielen. Mitnichten, Zug kam mit zwei Toren wieder heran. Die Spannung war zurück. Auf das 6:3 von Marco Louis reagierte der Gast postwendend mit 6:4. Wieder begann das Zittern. Wiler-Ersigen benötigte zwei weitere Tore bis, ja bis endlich Ruhe in die Grossmatthalle Kirchberg einkehrte. Das 9:4 machte dann Pylsy ins leere gegnerische Tor. Das Team von Trainer Thomas Berger zieht in extremis in den Playoff-Halbfinal ein. Es hat sich bestätigt, dass die aktuelle Equipe nicht ganz so stark besetzt ist wie jene der letzten Saisons. Und wenn dann der beste Spieler noch verletzungsbedingt fehlt, dann werden auch Playoff-Viertelfinalspiele nicht mehr zum Selbstläufer. Krister Savonen leidet immer noch an den Folgen einer Hirnerschütterung, ob er in der Halbfinalserie wieder eingreifen kann, ist weiterhin fraglich.

Im Halbfinal wartet GC

Und Pylsy? Der hat sich eindrücklich zurückgemeldet. Denn bis zu diesem Spiel lief es auch ihm nicht immer nach Wunsch. Im Dezember war er vom Coronavirus befallen. «Das war für mich eine neue Erfahrung, ich verlor das Gefühl für meinen Körper und das Selbstvertrauen. Für mich und meine Familie war das eine schwierige Zeit.»

Viertelfinal überstanden, die Schmach eines frühen Ausscheidens abgewehrt. Was liegt im Halbfinal gegen den Qualifikationssieger GC drin? Eigentlich alles, findet Pylsy: «GC spielt mit, das kann unsere Chance sein.» Und eines ist für ihn sowieso klar. «Geh ich aufs Feld, will ich gewinnen. Immer!»