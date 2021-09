Meister Köniz noch ohne Punkte – Wiler-Ersigen gewinnt das Derby gegen die Tigers Langnau Wiki-Münsingen und Thun verlieren zum Saisonauftakt, Breitenrain bleibt Leader und Nico Müller fängt sich: Neuigkeiten aus der Region. Adrian Horn

Unterlegen: Thomas Gfeller und die Tigers (hier vor Wochenfrist gegen Köniz) verlieren das Derby gegen Wiler-Ersigen. Archivfoto: Manuel Zingg

Lyss beginnt überzeugend

Mit einem 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen gegen den EHC Dübendorf ist Hockey Huttwil in die Saison gestartet. Gleichfalls erfolgreich gestaltete der SC Lyss den Auftakt in der Mysports League; er bezwang den EHC Chur gleich 5:0. Eine Niederlage kassierten der EHC Thun (1:3 in Basel) sowie der EHC Wiki-Münsingen, der in Arosa 2:5 verlor.

Breitenrain bleibt unbesiegt

Der FC Breitenrain führt die Promotion League und damit die dritthöchste Schweizer Spielklasse weiterhin an. 1:1 trennte sich der Stadtberner Traditionsclub am Sonntagnachmittag auswärts bei Stade Nyonnais, Moritz Hischier traf für die Gäste. «Breitsch» ist damit auch nach der siebten Runde ungeschlagen.

In der 1. Liga gelang dem FC Münsingen in Delsberg ein wichtiger Erfolg. Fabian Gerber und Captain Patric Gasser trafen für die Equipe von Kurt Feuz. Eine gerade in dieser Form erstaunliche Niederlage bezog der FC Köniz mit den Ex-Profis Stefan Glarner und Stephan Andrist, der daheim Solothurn 0:3 unterlag und sämtliche Treffer in der ersten Halbzeit kassierte. Auch der FC Langenthal und die 2. Mannschaft des FC Thun verloren. Für Letztere bedeutete das 0:4 beim FC Naters die erste Saisonpleite.

In der interregionalen 2. Liga gewann der FC Konolfingen das Derby gegen den FC Spiez 2:0.

Nico Müller gelingt eine Steigerung

Der zweimalige DTM-Vizemeister Nico Müller fuhr am Sonntag im niederländischen ­Assen auf Rang 8. Es war ein guter Auftritt des Thuners, der in den vorangegangenen Rennen grosse Schwierigkeiten bekundet hatte.

Wiler-Ersigen schlägt im Derby die Tigers

Ohne Punkte steht Floorball Köniz da – der Meister unterlag auch in seinem zweiten Auftritt der Saison. Am Samstag verlor er zu Hause gegen das gleichfalls hoch eingeschätzte GC 4:5. Einen Rückstand handelte er sich im Startdrittel ein, als er 0:2 ins Hintertreffen geriet. Den entscheidenden Treffer kassierte er 25 Sekunden vor Schluss. Zu seinem zweiten Sieg kam der SV Wiler-Ersigen, der im Derby die Tigers Langnau 5:3 schlug. Dabei machten die Gastgeber einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand wett. Wie Köniz ohne Zähler steht der UHC Thun da. Er unterlag Ad Astra Sarnen 3:8 und weist nach bloss zwei Runden bereits ein Torverhältnis von minus 18 auf.

