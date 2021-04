Berner Siege im Playoff – Wiler-Ersigen erzwingt das Glück, Köniz gleicht aus Packende Partien im Halbfinal der Männer. Während Wiler-Ersigen gegen GC auch das zweite Spiel gewinnt, gleicht Floorball Köniz die Serie gegen Malans nach starker Leistung aus. Adrian Lüpold

Wiler-Ersigens Marco Louis lässt seinen Emotionen nach dem Siegestor freien Lauf. Foto: Manuel Zingg

Es sind jene Schlüsselmomente, die eine Playoff-Serie in die eine oder in die andere Richtung lenken können. 117 Sekunden waren in der Verlängerung des zweiten Halbfinalspiels zwischen Wiler-Ersigen und GC absolviert, als die Zürcher zu einen Freistoss aus kurzer Distanz kamen. Die Akteure von Wiler bildeten auf der Torlinie eine Mauer um Goalie Martin Menétrey und schafften es nicht nur den Ball zu blocken, sondern ihn auch in den eigenen Reihen zu halten und einen Konter zu lancieren. Wenig später lagen sie sich die Unteremmentaler in den Armen, nachdem Marco Louis den Gegenstoss nach feinen Pass von Captain Tatu Väänänen mit dem Tor zum 6:5 abgeschlossen und den Sieg perfekt gemacht hatte.