Sechs Spiele, sechs Siege – Wiler-Ersigen dominiert – doch die echten Prüfungen folgen 10:0 schlugen sie unlängst das viertplatzierte Zug: Die Unteremmentaler sind im Schweizer Unihockey nicht zu stoppen. Oder doch? Adrian Horn

Wenn Jubeln zur Routine gerät: Die Unteremmentaler freuen sich über einen Treffer. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Ein Berner macht den Bernern das Leben schwer. Nahezu 30 Minuten sind gespielt, und Wiler-Ersigen hat noch immer nicht getroffen. Immer wieder scheitern die Gäste an Lukas Genhart, dem von Floorball Köniz ausgebildeten Keeper Waldkirch-St. Gallens. Dann gleicht Deny Känzig endlich aus. Mit dem Rücken zum Tor steht der Topskorer, als er spektakulär reüssiert.

Es sind die ganz grossen Tricks, auf die der Rekordmeister am Sonntagabend in der Ostschweiz zurückgreifen muss. Im «Tal der Demut» – die Halle heisst tatsächlich so – bekundet der Leader auch nach dem 1:1 Mühe. In extremis schafft er es in die Verlängerung – wo er nach 4 Minuten erfolgreich ist, als Philipp Affolter trifft.

Wiler gewinnt damit auch das sechste Saisonspiel. In den vorangegangenen Partien stiessen die Unteremmentaler auf weit weniger Widerstand. 44:10 lautet ihr Torverhältnis, das viertplatzierte Zug schlugen sie 10:0.

Sie beeindruckten schon im Frühling

Die Mannschaft von Thomas Berger hat einen bemerkenswerten Saisonstart hingelegt – und erinnert an ihre Blütezeit, als sie Titel an Titel reihte. In der jüngeren Vergangenheit war Wiler noch immer sehr stark, aber nach gewichtigen Abgängen wie jenem von Matthias Hofbauer, der 2020 den Rücktritt gegeben hatte, der Konkurrenz nicht mehr überlegen.

Erfolgstrainer Thomas Berger spricht zu seinen Spielern. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Dass Berger dabei ist, abermals ein hochklassiges Team zu formen, wurde in der entscheidenden Phase der letzten Saison offensichtlich. Den Bernern gelang ein Steigerungslauf, sie eliminierten im Playoff-Halbfinal Meister Köniz und waren im Superfinal gegen GC das bessere Team, auch wenn sie unterlagen.

Wie gut der Rekordmeister nun wirklich ist, wird man erst im Verlauf des Herbsts sehen: Die Vergleiche mit Köniz und GC stehen noch bevor.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.