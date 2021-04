Missstände bei der Polizei – Wildwest im Aargau Die Kantonspolizei wendet umstrittene Methoden an. Einen einschlägigen Dienstbefehl hält sie unter Verschluss. Kurt Pelda

Bei einer Tankstelle blockieren plötzlich drei Autos der Polizei einen Mercedes, mehrere Männer in zivil steigen aus und zielen mit Pistolen auf die Insassen. Video: Tamedia

Es ist ein heisser Sonntag im Sommer 2019, früher Nachmittag. Ein 24-Jähriger tritt in kurzen Hosen und weissem T-Shirt aus einer Haustür im Aargau. Seine Füsse stecken in Adiletten, er geht an einer Gehhilfe. Draussen wartet sein Kollege aus der Schulzeit, Mario F. (Name geändert), in einem silbergrauen Mercedes. Der Mann mit der Krücke setzt sich auf den Beifahrersitz. Mario F. fährt den Wagen zu einer Tankstelle, wo die jungen Männer Zigaretten kaufen wollen.

Die Sondereinheit Argus der Kantonspolizei Aargau bei einer Übung.

Was Mario F. nicht weiss: Der Mann mit der Gehhilfe ist unter anderem wegen Verdachts auf Brandstiftung und Drohung zur Verhaftung ausgeschrieben. Bei der Tankstelle blockieren plötzlich drei Autos den Mercedes, mehrere Männer steigen aus und zielen mit Pistolen auf die Insassen.