Wandertipp im Simmental – Wildnis am Fusse der Stockeflue Auf halber Höhe zwischen Talboden und Gipfelkette verläuft diese Wanderung im Simmental. Dank der sonnigen Lage ist die Route im zeitigen Frühling oft schneefrei. Anderas Staeger

Vom Weissenburgberg geniesst man eine prachtvolle Weitsicht talaufwärts ins Simmental. Foto: Andreas Staeger

Die Wanderung zum aussichtsreichen Weiler Weissenburgberg beginn am Bahnhof Erlenbach. Von dort führt ein Fussweg ins Dorf hinauf. Am Weg liegt das Agensteinhaus, ein stattliches ehemaliges Bauernhaus, in dem heute das Talmuseum untergebracht ist. Das Gebäude ist der Auftakt zu einer Reihe von schmucken alten, mit Schnitzereien reich verzierten Holzhäusern, die der «Simmentaler Hausweg» erschliesst. Unter www.hauswege.ch kann ein Flyer mit interessanten Informationen zu ausgewählten Zeugen der Simmentaler Baukultur heruntergeladen werden.

Durch Bergwälder und einsame Weiden