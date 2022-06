Scharnachtal – Wildhut erlegte Luchs Ein Wildhüter des Jagdinspektorats hat im Scharnachtal einen Luchs erlegt, dessen Abschuss vom Kanton bewilligt war.

Ein Luchs, wie er kürzlich im Scharnachtal erschossen wurde. Foto: PD

Wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte, hat ein Wildhüter des Jagdinspektorats am 1. Juni im Scharnachtal einen Luchs erlegt, der in den letzten zwölf Monaten mehr als 15 Nutztiere getötet hatte. «Dies, obwohl die betroffenen Nutztierhalter verschiedene Massnahmen ergriffen hatten, um die Risse zu vermeiden», wie der Kanton in der Mitteilung schreibt.

Das Jagdinspektorat des Kantons Bern hatte Ende Mai eine Bewilligung für den Abschuss dieses Luchses erteilt.

Die Identifikation des Luchses sei eindeutig aufgrund von Bildern von Fotofallen sowie einem Sender erfolgt, so der Kanton. Das Jagdinspektorat des Kantons Bern hatte Ende Mai eine Bewilligung für den Abschuss dieses Luchses erteilt. «Die Entnahme von einzelnen schadstiftenden Luchsen ist im Konzept Luchs des Bundes vorgesehen und wird vom Kanton vollzogen», steht weiter geschrieben.

Der Kadaver sei für weitere Untersuchungen ins Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht worden.

pd/don

