Kopf der Woche – Wilderswiler baut Palmarès aus Im Final des Spengler-Cups setzte sich Ambri gegen Sparta Prag durch. Mittendrin: André Heim. Der Wilderswiler ist wohl der erste Oberländer Sieger des Turniers und unser Kopf der Woche. Samuel Günter

André Heim bei einem Bully im Final des Spengler-Cups. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Schweizer Meister war er schon, und jetzt ist er auch Spengler-Cup-Sieger: André Heim. Der Wilderswiler hat von seinem Wechsel vom SC Bern zu Ambri Piotta profitiert. Kam er in seiner letzten Saison bei den Mutzen noch auf 18 Skorerpunkte, waren es in seiner ersten bei den Tessinern schon 29. Und so wie es aussieht, dürfte er diese Marke heuer übertreffen. Aktuell steht er bei acht Toren und zehn Assists.