Ausstellung und Projektstart – Wilde Tiere und wilde Gedanken in Oberdiessbach Vom 12. bis 14. November findet in Oberdiessbach eine Kunstausstellung statt. Sie ist Startschuss für den Winter im Wald für eine Künstlerin.

Das Kunstatelier Zurbrügg und Nydegger Keramik zeigt gemeinsam seine Werke (v.l.): Hansueli Nydegger, Jürg Zurbrügg, Ursula Zurbrügg. Foto: PD

Ein Jahr nach der Erstausstellung öffnen das Kunstatelier Zurbrügg und der Keramiker Hansueli Nydegger zum zweiten Mal ihre Türen. «Am Wochenende vom 12. bis 14. November gibt es in der Schloss-Strasse in Oberdiessbach viel Inspirierendes zu sehen», versprechen sie in der Medienmitteilung zur Ausstellung. Während Nydegger im vergangenen Jahr weiter an seinen lebensnahen Tontieren getüftelt hat, begibt sich das Kunstatelier Zurbrügg auf neues Gelände. Die bereits bekannten Gold-Pech-Bilder werden ergänzt durch humorvolle Skulpturen, Wortspielereien und Alltagskomik.

Start zum Projekt «weniger»

Der Anlass wird gleichzeitig der Startschuss sein für das Projekt «weniger». Unter diesem Leitwort wird Ursula Zurbrügg ab dem 13. November bis Mitte Februar drei Tage pro Woche im Wald wohnen. «Das Projekt gehört zu einer Serie von Selbstversuchen, in denen es darum geht, alternative Wege zu finden, wie der Alltag, Arbeit, Beziehungen und Verbundenheit mit der Natur gesund nebeneinander gelebt werden können», schreiben die Kunstschaffenden.



Allein mit vier Kindern unterwegs in Neuseeland war der erste Versuch vor drei Jahren. Danach kam das Verweilen in absoluter Stille in den Bergen, vierundzwanzig Stunden pro Woche. Im letzten Jahr verbrachte Ursula Zurbrügg täglich die Morgenstunden zwischen fünf und sieben im Wald, das erste Tageslicht erwartend. Nun geht es darum, einen Teil des Winters im Wald zu erleben. Immer dienstags bietet die Künstlerin ein «offenes Atelier» an. «Es darf etwas Gegenständliches entstehen, aber auch ein Gespräch bei einer Tasse Tee ist inspirierend», heisst es.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.