Entscheide des Verbandes – Wiki und Huttwil in erster Instanz erneut ohne Lizenz Wiki-Münsingen und Huttwil haben im ersten Anlauf die Spielberechtigung für die MSL nicht erhalten. Im Aaretal ist aber man dennoch zuversichtlich. Reto Pfister

Wiki-Münsingen (in schwarz) und Huttwil wollen auch in der nächsten Saison gegeneinander spielen. Ganz gesichert ist dies jedoch noch nicht. Foto. Markus Grunder

Und das Szenario wiederholt sich. Wie vor einem Jahr haben Wiki-Münsingen und Huttwil in erster Instanz die Spielberechtigung für die höchste Eishockey-Amateur-Spielklasse MSL nicht erhalten. Die Vereine können bis am kommenden Dienstagabend Rekurs einlegen und werden dies auch tun. Die Berufungsinstanz wird am 20. August ihre Entscheide fällen.

Wiki-Münsingen wurde erneut zum Verhängnis, dass das Eigenkapital nicht genügend hoch ist, um auf Anhieb die Lizenz zu erhalten. Die Aaretaler haben einen Businessplan erstellt, um innert drei Jahren die geforderte Höhe zu erreichen. Sie befinden sich auf gutem Weg. «Wir haben trotz der Corona-Krise sogar noch einen Zuwachs an Sponsorengeldern zu verzeichnen», sagt Sportchef Ruedi Wenger. Wegen der Pandemie mussten Anlässe wie das Bar- und Pubfestival in der Wichtracher Sagibachhalle abgesagt werden. Hätten sie stattgefunden, wäre das finanzielle Ergebnis noch besser ausgefallen. Zudem kann Wiki auch noch auf Gelder vom Bund hoffen. «Wir haben positive Signale erhalten, dass uns in zweiter Instanz die Lizenz erteilt wird», sagt Wenger. Er ist zuversichtlich, dass in Wichtrach weiter MSL-Eishockey zu sehen sein wird.

Auch Hockey Huttwil wurde wie im letzten Jahr die Lizenz in erster Instanz verweigert; im Oberaargau werden keine Auskünfte dazu erteilt. Finanzielle Aspekte dürften beim zu einem wesentlichen Teil von CEO Heinz Krähenbühl alimentierten Verein nicht die Ursache dafür sein. Vielmehr dürfte der Grund erneut in der speziellen Konstruktion des Clubs zu suchen sein. Huttwil ist juristisch gesehen ein «Aussenbetrieb» des EHC Brandis; auch die vom Verband geforderte Mindestanzahl an Nachwuchsteams wird durch die Mannschaften der Emmentaler erreicht. 2019 führten Altschulden von Brandis gegenüber Krähenbühl und seinen Mitstreitern zur Lizenzverweigerung. Durch juristische Anpassungen konnten danach die Vorgaben des Verbandes erfüllt werden.

Definitiv für die MSL spielberechtigt sind Lyss und Thun. Diesen beiden Vereinen wurde die Lizenz ohne Auflagen erteilt.