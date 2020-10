Erstes Derby der Saison – Wiki fügt Thun die erste Niederlage bei Wiki-Münsingen hat Thun in der Verlängerung 4:3 bezwungen. Die Aaretaler waren in den entscheidenden Momenten in Überzahl effektiv. Reto Pfister

Wikis Stürmer Martin Baltisberger konnte sich zweimal über einen eigenen Treffer freuen. Foto: Andreas Blatter

Wiki-Münsingen und Thun sind unterschiedlich gut in die Saison gestartet. Die in der Abwehr verjüngten Aaretaler hatten vor dem gestrigen ersten Derby erst drei Punkte gesammelt, die Oberländer hingegen sich ungeschlagen in der Spitzengruppe festgesetzt. Derbies haben jedoch ihre eigenen Gesetze, und Wiki ist bekannt als eine Mannschaft mit grossem Kampfgeist.

So war es auch diesmal. Thun ging im ersten Drittel durch zwei Treffer in Überzahl von Yannick Gugelmann und Sascha Inniger 2:0 in Führung, im zweiten Spielabschnitt glichen die Gastgeber jedoch wieder aus. Erst gelang Martin Baltisberger das Anschlusstor zum 1:2, dann Captain Cyril Kormann in Überzahl das 2:2. Und es kam für Wiki noch besser. Bei den Gästen wurden hintereinander Roman Messerli und Pascal Rossel wegen Bandenchecks und Checks gegen den Kopf mit 2 plus 10 Strafminuten belegt. Nach mehr als drei Minuten in einfacher und doppelter Überzahl erzielte Mischa Lüthi das 3:2 für Wiki.

Thun gab sich jedoch nicht geschlagen, mit Joel Reymondin war auch der Captain der Oberländer an diesem Abend erfolgreich. Zwei Minuten vor Schluss sorgte er mit seinem Treffer für den Ausgleich und damit die Verlängerung.

Die erste Niederlage für Thun wurde dann in der Overtime dennoch Tatsache. Wieder mussten die Oberländer in Unterzahl spielen, wegen eines Beinstellens von Torhüter Stephan Küenzi. Und Martin Baltisberger schoss mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel Wiki zum 4:3-Sieg.