Negativserie beendet – Wiki feiert gegen Thun einen Kantersieg Nach zuletzt acht Niederlagen in Folge gewann Wiki-Münsingen auswärts beim EHC Thun gleich mit 6:1. Auch Hockey Huttwil und der SC Lyss waren siegreich. Marco Spycher

Die Aaretaler setzten sich gegen die Oberländer durch: Wikis Tobias Anhorn (rechts) im Zweikampf mit Thuns Pascal Rossel. Foto: Markus Grunder

Ausgerechnet im Derby hat Wiki-Münsingen zum Siegen zurückgefunden. Und wie! Die Aaretaler gewannen beim EHC Thun gleich mit 6:1. Noel Waber erzielte dabei drei Treffer. Es ist erst der zweite Erfolg für das Team von Interimstrainer Roland Schneider, das zuletzt acht Spiele in Serie verloren hatte und am Tabellenende der Mysports League klassiert ist. Während Wiki also der Befreiungsschlag gelang, erlebten die Oberländer nach dem kurzzeitigen Aufwärtstrend mit zuletzt zwei Siegen bereits wieder einen Rückschlag – und liegen auf dem vorletzten Platz.

Die weiteren Partien mit Berner Beteiligung gingen in die Verlängerung: Hockey Huttwil (4.) gewann gegen Martigny nach 1:3-Rückstand 4:3, der SC Lyss (5.) bezwang derweil Düdingen auf heimischem Eis 2:1.

