Das Schlusslicht jubelt – Wiki bodigt Thun erneut Und wieder schlägt Schlusslicht Wiki-Münsingen im Berner Derby zu: Die Aaretaler bezwingen den EHC Thun nach 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung. Peter Berger

WIeder bringt WIki-Münsingen den EHC Thun im Derby zu Fall: Hier bringt Guillaume Duffey den Thuner Sascha Inniger aus dem Tritt. Foto: Christian Pfander

Derbysiege sind die schönsten Siege, scheint sich Wiki-Münsingen zu sagen. Den Aaretalern gelingt in dieser Saison wenig, nicht aber in den Derbys gegen Thun. Nach dem 6:1 vor drei Wochen gewinnen sie auch das zweite Duell. Dank viel Moral machten sie einen 0:2-Rückstand wett. Nach 32 Sekunden in der Verlängerung gelang Topskorer Till Allemann mit seinem zweiten Treffer dann das 3:2.

Wikis Till Allemann rutschte zwischenzeitlich aus: Am Ende war der Tospkorer und Captain mit seinen Saisontoren sieben und acht aber der Matchwinner für die Aaretaler. Foto: Christian Pfander

Zuvor hatte das Derby in der Mysports League lange vor allem vom Kampf gelebt. Für die Musik sorgte vorerst nur die Guggenmusik auf den Rängen. Erst nach Spielmitte fielen die ersten Tore. Als zwei Wiki-Spieler auf der Strafbank sassen, fand Thuns bester Punktesammler Gil Reymondin als Erster die Lücke. Die Gäste doppelten wenig später erneut im Powerplay nach. Diesmal war es Bruder Joel Reymondin, der den von Sierre ausgeliehenen Goalie Lucas Gaudreault bezwingen konnte. Nicht einmal eine Minute später jubelten die Thuner ein drittes Mal. Doch der Treffer von Michael Bärtschi wurde aberkannt. Und statt 0:3 stand es 74 Sekunden später aus Sicht des Heimteams 1:2. Wikis Captain Allemann verhalf mit seinem Anschlusstreffer dem Schlusslicht wieder zu Energie.

Im dritten Abschnitt gelang den Gastgebern der Ausgleich vorerst auch während zwei Minuten mit zwei Feldspielern mehr auf dem Eis nicht. Erst unmittelbar nach Ablauf der Strafe traf Verteidiger Tomas Anhorn zum Gleichstand. Die Thuner wurden damit für das fahrlässige Auslassen ihrer zahlreichen Kontergelegenheiten bestraft. Kurz vor dem 2:2 hatte Routinier Joel Reymondin sogar einen Penalty nicht verwerten können.

