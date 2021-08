Hitzige Debatte: Das sagt der Experte – Wieso wurde der Schweizer Wallach Jet Set eingeschläfert? Der Tod des verunfallten Olympiapferds empört viele. Tierarzt Marco Hermann sagt dagegen: «Ein Pferd kann nicht auf drei Beinen durchs Leben gehen.» Angelika Nido Wälty

Jet Set mit seinem Reiter Robin Godel vor einer Skyline Tokios. Foto: Behrouz Mehri / AFP

Auf den Schock folgte die Betroffenheit. Auf die Betroffenheit folgte bei vielen die Empörung. In den Kommentarspalten und in den sozialen Medien gab es einen Aufschrei, nachdem Jet Set, das Olympiapferd des jungen Freiburger Vielseitigkeitsreiters Robin Godel, eingeschläfert worden war. Wegen eines «schweren Bänderrisses am rechten Vorderbein», wie es in der offiziellen Mitteilung hiess. Die Verletzung hatte sich der 14-jährige Wallach am Nationalfeiertag gegen Ende der Geländestrecke bei der Landung nach einem Hindernis zugezogen.

Bei Menschen gehören Bänderrisse zu den häufigsten Sportverletzungen. Sie heilen in der Regel ohne Operation in ein, zwei Monaten, und höchst selten muss ein Sportler deswegen seine Karriere beenden. Doch weshalb war ein Bänderriss das Todesurteil für Jet Set? Wieso konnte man ihn nicht gesund pflegen?