Essay: Corona war nur ein Vorgeschmack – Wieso wir uns mit Pflichten schwertun Heute ist viel von Rechten die Rede, dabei sind Pflichten für Gesellschaften überlebenswichtig. Dass dies etwas in Vergessenheit geriet, haben wir glücklichen Umständen zu verdanken. Guido Kalberer

Eine beschriftete Maske an der Tür eines deutschen Supermarkts weist darauf hin, was zu tun ist. Foto: Daniel Biskup (Laïf)



«Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden.» Als ob der dänische Philosoph Sören Kierkegaard die umstrittenen Corona-Massnahmen kommentierte, bringt er mit diesem Satz auf den Punkt, was viele Bürgerinnen und Bürger, die keine Entscheidungen treffen mussten, gern vergessen. Im Nachhinein ist man, wie der Volksmund sagt, immer schlauer.

Ein Grossteil der Gehässigkeiten und Ressentiments, die sich in den letzten Monaten angestaut haben, geht auf eine Wahrnehmungsverzerrung zurück: Mehr noch als in anderen westlichen Ländern ist die Schweiz über sehr lange Zeit verschont geblieben von kriegerischen Auseinandersetzung oder verheerenden Naturkatastrophen. Diesem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass wir viel von Rechten, wenig von Pflichten sprechen. Es hat sich eine regelrechte Anspruchshaltung gegenüber dem Staat entwickelt.