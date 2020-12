Tipps gegen den Konsumrausch – Wieso wir so viel unnötiges Zeug kaufen Der deutsche Trendanalyst Carl Tillessen stellt in seinem Buch «Konsum» fest, dass wir süchtig nach neuen Dingen sind. Er warnt vor den Konsequenzen. Mirjam Comtesse

Sich etwas Neues leisten, löst Glücksgefühle aus. Leider halten sie nicht sehr lange an. Foto: Keystone

Rund 10’000 Dinge hat eine westeuropäische Familie in ihrem Haushalt. Vor 100 Jahren waren es nur 180. Das schreibt der deutsche Trendforscher Carl Tillessen in seinem kürzlich erschienenen Buch «Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen».

Seine Erklärungen dafür sind einleuchtend: Sich etwas Neues zu leisten, löst Glücksgefühle aus und dank gestiegener Kaufkraft haben heute mehr Menschen die Möglichkeit dazu. Gleichzeitig hat das Internet nicht nur das Produktangebot zum Explodieren gebracht, sondern auch die Shopping-Optionen. Wir müssen dafür nicht einmal mehr das Haus verlassen. Schliesslich stacheln die sozialen Medien dazu an, sich beispielsweise genau den gleichen Ikea-Teppich zuzulegen, der die Freundin in den USA so glücklich macht.