Kolumne «Das Wundern von Bern» – Wieso sind hier alle so nett? Im Auftakt zur neuen Kolumne «Das Wundern von Bern» staunt unsere Autorin über den vornehmen Berner Umgangston. Mirjam Comtesse

Bernerinnen und Berner bleiben – von wenigen Ausnahmen abgesehen – in fast allen Situationen gelassen. Foto: BZ

Für uns Zugezogene ist Bern ein Hort des Friedens. Die Nachbarn sind in aller Regel ausnehmend freundlich, die Busfahrerinnen rücksichtsvoll, die Leute entspannt. Gern erinnere ich mich daran zurück, wie ich als Ostschweizerin vor fast 20 Jahren zum ersten Mal nach Bern kam und sofort begeistert war. Wenn sich vor der Kioskkasse am Bahnhof eine lange Schlange bildete, dann warteten doch alle tatsächlich geduldig, keiner drängelte oder sagte mit einem schnippischen Unterton: «Die zweite Kasse ist im Fall frei!»

Gut, es gab auch keine Witzeleien. Kein «Puuh, das mit den Lottozahlen wird ja auch immer komplizierter», wenn das Einlösen des Lottoscheins bei der Person zuvorderst länger dauerte. Was im Idealfall eine schlagfertige Antwort ausgelöst hätte. Aber das gegenseitige Aufziehen, das etwa beim Small Talk in den USA eine Grundvoraussetzung ist, hat in Bern keine Tradition.