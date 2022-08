Modetrend Barbie-Ästhetik – Wieso sich Frauen jetzt gerade wie Barbiepuppen kleiden Knallpink von Kopf bis Fuss, viel Glitzer und möglichst verspielt: Der Barbielook erlebt gerade einen Hype. Hinter dem Trend steckt ein feministisches Statement. Lisa Füllemann

In Pink getaucht: Mit ihrem rundum pinken Outfit von Balenciaga liegt Kim Kardashian voll im Barbiecore-Trend. Foto: PD

Irgendwie scheinen gerade alle die rosarote Brille aufzuhaben. Nicht etwa weil Liebe in der Luft liegt, sondern weil sich Stilikonen wie Anne Hathaway und Kim Kardashian zurzeit auffallend oft von Kopf bis Fuss in Pink kleiden. So kombinieren die Stars zum pinken Paillettenkleid oder rosa Hoodie auch noch die farblich passende Handtasche und die High Heels – mehr ist mehr, scheint das Credo des neuesten Modetrends Barbiecore zu lauten. (Lesen Sie zum Thema: Warum Sie Rosa tragen sollten – vor allem als Mann)