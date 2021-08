Weibliche Seilschaften – Wieso sich Frauen im Gebirge selber im Weg stehen Die Bergwelt ist noch immer die Domäne der Männer, obwohl sich Wanderinnen und Wanderer die Waage halten. Zu oft fehlt den Frauen der Mut und sie schämen sich. Pia Andrée Wertheimer

Sie hat es vollbracht: Schlagersängerin Beatrice Egli hat den Gipfel des Matterhorns erklettert. Foto: Schweiz Tourismus

«Als ich heute morgen um 4.30 Uhr aufgebrochen bin, kam mir alles so unwirklich vor.» So schildert die Schlagersängerin Beatrice Egli jenen Moment, für den sie Schweiss und Tränen vergossen hat. Ein dreiviertel Jahr lang hat sie sich auf die Besteigung des Matterhorns vorbereitet, doch dann zwang das schlechte Wetter sie mehrmals, ihr Vorhaben zu verschieben. Am Donnerstag ist es dann endlich so weit gewesen.

Mit der Bergführerin Suzanne Hüsser bildet Beatrice Egli auf dem Weg zum ​​4'478 Meter hohen Gipfel eine Seilschaft, die nur aus Frauen besteht. Sie nimmt damit an der «100% Women Peak Challenge» teil. Mit dieser will Schweiz Tourismus erreichen, dass bis im Oktober alle 48 Viertausender der Schweiz von Seilschaften, den nur Frauen angehören, bestiegen werden. Ein Ziel, das bald erreicht sein dürfte, denn bei Redaktionsschluss fehlte nur noch das Walliser Täschhorn.