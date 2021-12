Management und Medizin – Wieso rumorts am Inselspital?

Wieso rumorts am Inselspital?

Die Insel entwickelt sich. In welche Richtung es gehen soll, darüber scheiden sich die Geister.

Nicht nur Corona beschäftigt das Berner Inselspital. Schon seit längerem ist in Teilen der Ärzteschaft ein Unmut über die Spitalleitung zu spüren, die derzeit viele Veränderungen vorantreibt. Sie lasse es dabei an Wertschätzung missen, heisst es aus Ärztekreisen. Unruhige Zeiten hat aber auch das Zürcher Unispital hinter sich.

Woher kommt diese Unruhe, Herr Schmitz?

Christof Schmitz: Alle Unispitäler sind in einer Veränderung begriffen. Das System zwingt sie, ökonomische Grundsätze zu beachten und gleichzeitig mit der steigenden Komplexität der Medizin umzugehen. Deshalb passen sie nun das Steuerungsregime an oder gestalten es neu. Das ist grundsätzlich nicht zu kritisieren – allerdings sind Unispitäler sehr sensible Netzwerke.