Trotz Energiestadt-Label – Wieso Langenthal keine Fernwärme fördert Anwohnerinnen und Anwohner der Rütistrasse in Langenthal wollen beim Wärmeverbund Hard mitmachen und so das Klima schützen. Doch das ist ein teurer Wunsch. Julian Perrenoud

Ihr Quartier soll weg vom fossilen Energieverbrauch: (von links) Thomas Schneeberger, Paul Scheidegger sowie Camillo und Daniel Inversini. Foto: Beat Mathys

Die Idee klingt gut: Mehrere Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer an der Langenthaler Rütistrasse möchten ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Für sie bedeutet das, weg vom Öl, weg vom Gas. Im Gebiet Hard entsteht derzeit der erste städtische Wärmeverbund der Energiedienstleisterin IB Langenthal (IBL). Warum sich also nicht gleich an dieses Netz anschliessen?

Ohnehin waren Thomas Schneeberger, Paul und Bea Scheidegger sowie Camillo, Victoria und Daniel Inversini erstaunt, dass die Einfamilienhäuser an der Rütistrasse nicht bereits im Vorfeld der Projektierung informiert respektive berücksichtigt worden sind. Denn diese Bauten sind alt, alle entweder öl- oder gasbetrieben. Das neuste Haus, jenes der Inversinis, stammt aus dem Jahr 1963.