Leserreaktionen – «Wieso können Städter nicht in ein Landspital gehen?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Schliessung der Geburtenstation in Münsingen.

Die Geburtenabteilung des Spitals Münsingen wird eingestellt. Foto: Urs Baumann

Zu «Verwirrung um den Kaufpreis der neuen Kampfjets»

In diesen Tagen waren die Medien damit beschäftigt, viele negative Aspekte zur Kampfjet-Beschaffung zu diskutieren. Einmal mehr bin ich stolz auf Bundesrätin Viola Amherd, die trotz allen Einschüchterungen der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), den Grünen und den Linken einen sachlich fundierten und mutigen Entscheid zu Gunsten des F-35 gefällt hat. Das fadenscheinige Argument der Gegnerschaft, Amerika werde das Flugzeug überwachen und kontrollieren, ist lächerlich. Die Wahrheit ist, dass die Armee abgeschafft werden muss. Ich gehe davon aus, dass alle Grünen einen Tesla fahren und damit wissen, was Überwachung heisst – jede Bewegung kann überwacht werden. Robert Blatter, Zimmerwald

Zu «Personalnot und zu wenig Geburten – das Aus in Münsingen»

Ich frage mich, wieso die Bernerinnen und Berner nicht ins Spital Münsingen oder Riggisberg gehen können oder die Thunerinnen und Thuner nach Zweisimmen oder Frutigen. Immer soll die Landbevölkerung, die in den Tälern wohnt, in die Stadt gehen, statt die Stadtbevölkerung in die Landspitäler. Die Städterinnen und Städter haben erst noch bessere ÖV-Verbindungen, es gäbe weniger Wartefristen und Wartezeiten. Es würden Arbeitsplätze gesichert, das Inselspital und die anderen Stadtspitäler wären weniger überlastet und die Landspitäler besser ausgelastet. Man schliesst lieber Abteilungen oder Landspitäler gänzlich, um teure Ausbauten in den Städten zu machen. Mit dem Geld, das in die Desaster des Frauenspitals verlocht wurde, könnte man die Landspitäler aufrechterhalten und der Landbevölkerung eine Gesundheitsversorgung in der Nähe für jetzt und in Zukunft anbieten. Annerös Durtschi, Uetendorf

Zu «Referendum gegen höhere Fahrzeugsteuern geplant»

Höhere Akzeptanz Die durch die Motorfahrzeugsteuern resultierenden Mehreinnahmen sollen für eine Senkung der Einkommenssteuern für natürliche Personen verwendet werden. Schon wieder eine Umverteilung. Weshalb werden sie nicht zur Förderung von CO2-armen Fahrzeugen wie beispielsweise zur Förderung der Elektromobilität verwendet? Dann hätte man gar zwei Fliegen mit einer Klappe erwischt – und vielleicht wäre die Akzeptanz unter den Autofahrenden auch höher. Schade, man hat wieder eine Chance verpasst. Onlinekommentar von Michael Grob

Eigentlich sollte man nicht bloss ein Referendum gegen höhere Motorfahrzeugsteuern machen, sondern diese ganz abschaffen. Schliesslich ignorierte der Grossrat erneut die Tatsache, dass die Bürger schon zweimal eine Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern abgelehnt haben. Onlinekommentar von Thomas Christen

Fehler gefunden?Jetzt melden.