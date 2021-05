Sweet Home: Persönlicher Wohnen – Wieso kleine Dinge glücklich machen Bücher, Bilder, Steine, Muscheln, Fundstücke, Kitsch: Diese kleinen Lieblinge sind wichtige Teile unseres Lebens – und unseres Haushalts. Marianne Kohler Nizamuddin

Lieblinge: Bücher, Bilder und Objekte suchen wir mit Liebe aus. Foto über: Historiska Hem

Ich weiss, Minimalismus ist angesagt. Strenges Design, coole Regale und Ordnung stehen bei vielen zuoberst auf der Prioritätenliste. Dazu kommt, dass wir in einer vernünftigen Zeit leben und alles gerade Sinn machen muss. Doch schöne Dinge machen glücklich, auch wenn sie nicht zwingend nützlich sind. Ich meine damit nicht die Beute von exzessiven Einkaufstouren, Frustkäufe oder Statussymbole. Aber wenn man etwas besonders Hübsches oder Quirliges findet, in das man sich einfach verliebt, dann wird das zu einem persönlichen kleinen Schatz.

Kleine Dinge haben echte Werte

Reichtum: Anders als Statementstücke sind kleine Dinge Werte mit persönlicher Bedeutung. Foto über: Bed Threads

Diese Dinge gehören zu unserem Leben und sind von Bedeutung. Auch wenn sie keine exklusiven Sammelstücke sind, haben sie für uns einen grossen Wert. Manchmal ist ein Objekt mit einer Erinnerung verbunden. Es kann auch ein Symbol sein oder einfach eine gute Stimmung vermitteln.

Sie dürfen ausgestellt werden

Sichtbar: Lieblingsdinge wollen gesehen werden . Foto über: The Nordroom

Verstecken Sie Ihre Lieblingsdinge nicht einfach in einer Kiste, sondern stellen Sie sie aus. Integrieren Sie sie in Ihr Leben. Das kann in einer schönen Vitrine sein, wie hier mit diesem antiken kleinen Glasschränkchen. Schauen Sie sich bei dieser Gelegenheit noch einmal den Blog-Beitrag «Kommen Sie mit auf den Holzweg» an. Dort entdecken Sie einen neuen Glasschrank von Ferm Living, der perfekt ist für persönliche Schätze.

Sie bereichern den Alltag

Gebrauchsgegenstände: Viele der kleinen, besonderen Dinge kann man auch benutzen. Foto über: The Socialite Family

Wenn Sie Lieblingsdinge haben, die Gebrauchsgegenstände sind, dann brauchen Sie sie auch. Nehmen Sie das Risiko in Kauf, dass die fantastische Teekanne eines Tages Schrammen abbekommt oder die Tasse den Henkel verliert. Dafür waren diese bestimmten, geliebten Stücke lange Zeit ein aktiver Teil Ihres Alltags. Für mich ist es wichtig, dass alle Dinge, die ich jeden Tag benutze, von der Zuckerdose bis zum Glas mit den Toilettenartikeln, schön sind. Nicht teuer, nicht von einer bestimmten Marke, sondern einfach hübsch. So, dass es mich freut, wenn ich sie in die Hand nehme. Hässliches benutze ich einfach nicht gerne. Wenn Sie auf der Suche nach neuen hübschen Dingen sind, dann schauen Sie sich auch die Kollektion von The Socialite Family an.

Sie erweitern unseren Horizont

Überraschung: Wenn Dinge dort sind, wo sie auffallen, dann regen sie an. Foto über: Seasaw Designs

Wenn Objekte bloss praktisch sind und so verstaut, dass sie ja nicht staubig werden, machen sie keine wirkliche Freude. Und wenn alles da steht, wo man es erwartet, fehlt die Überraschung. Hängen Sie ruhig Geliebtes wie Kunst, Kitsch und Krempel in der Küche auf, stellen Sie Kochbücher sichtbar und inspirierend dorthin, wo Sie sie auch brauchen können. Dinge, die in der Nähe sind, die überraschen und die Freude machen, erweitern unsere kleine Welt zu Hause.

Integriert: Kleine Objekte können auch auf das Bücherregal, das Küchengestell oder auf den Nachttisch. Foto: MKN

Bei uns daheim gibt es überall kleine Dinge. Sie werden einfach untergemischt. So stehen auf einem Bücherregal Muscheln im Glas, Figürchen aus französischen Dreikönigskuchen, Tierchen und vieles mehr. Gekrönt werden die Regale mit vielen Fundstücken, die mir einfach Freude machen. Ab und zu tauchen sie auf Fotos auf, die ich style, füllen ein Regal, ergänzen neue moderne Stücke und hauchen diesen ein bisschen Leben ein. Ich mag es, wenn ich überall in der Wohnung Dinge sehe. Ich mag Üppigkeit und ich mag Dinge wegen ihrer Einzigartigkeit. Wenn Sie gerne ab und zu einige meiner Lieblingsdinge entdecken möchten oder hinter die Kulissen von Sweet Home schauen möchten, dann folgen Sie mir auf Instagram.

Sie erzählen Geschichten

Gruppenbild: Im Zusammen spiel werden Einzelstücke noch bedeutender. Foto über: The Socialite Family

Dinge, auch Einzelstücke, brauchen eine Familie, Nachbarn oder eine Landschaft. Erzählen Sie mit den Sachen Ihres Lebens eine Geschichte. Im Zusammenspiel mit anderem bekommt alles mehr Sinn, wird spannender und wirkt noch schöner und inspirierender.

Sie sind Zeichen der Persönlichkeit

Spuren: Unsere Bücher, Bilder und Objekte zeigen auch, wer wir sind . Foto über: My Scandinavian Home

Ich war in vielen Wohnungen und Häusern. In den einen fühlt man sich wohl, in anderen weniger. Nichts ist persönlicher als die Wohnung. Sie erzählt mehr von den Menschen, die darin leben, als Kleider, Statements und manchmal auch reale Begegnungen. Mein Mann und ich wohnten einmal einige Wochen in einer chicen Wohnung in London, die einer Freundin einer Arbeitskollegin von uns gehörte. Wir haben sie nie persönlich kennengelernt aber nach der Zeit in der Wohnung hatten wir das Gefühl, sie zu kennen. Denn mit den Dingen, mit denen wir wohnen, erzählen wir auch, wer wir sind, was uns wichtig ist und was nicht.

Sie inspirieren

Aufwecken: Dinge , die man liebt, regen uns auch zu Neuem an . Foto: Madam Stoltz

Es gibt Menschen, die brauchen die Leere, um etwas zu erschaffen. Aber es ist viel einfacher, sich inspirieren zu lassen, um Anregungen zu bekommen. Dazu helfen die kleinen Dinge in der Wohnung: Die Bilder, die Blumen, die Bücher, die Muscheln, die Steine, die seltsamen kleinen Fundstücke, die Fotos, die Krüge und vieles mehr. Sie machen Lust auf einen Spaziergang, auf eine Geschichte, auf neue Abenteuer. Diese hübschen Pinboards und Regale aus Korb sind von Madam Stoltz.

Sie trösten uns

Nähe: Dinge und Rituale geben uns ein Zug e hörigkeitsgefühl. Foto über: Coco Kelley

In den Zeiten, in denen das Reisen und Unterwegssein noch ganz normal war, habe ich jeweils als Erstes, wenn ich in einem neuen Hotelzimmer oder in einer Wohnung angekommen bin, das Fenster aufgemacht, meine Bücher neben das Bett getürmt und das Bett mit einem meiner indischen Tücher bedeckt. Mein Mann hat seine Musik angemacht, unserem Hund ein Bett hergerichtet und Wasser gegeben. Mit Dingen und Ritualen stecken wir unser Territorium ab. Sie sind ein Teil von uns und sie geben uns Geborgenheit.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

