Gedanken zum Reisehunger - Wieso ich Ferien im Ausland brauche

Nach über einem Jahr Pandemie dachte ich, ich hätte mich an die Schweiz gewöhnt, ich bräuchte keine Ferien im Ausland. Dann kamen die Sommerferien.

Ungewohnt fühlt es sich an, einfach an den Flughafen zu fahren und abzufliegen. Ich bin aufgeregt, bald auch beschämt ab meiner Naivität. Wie dumm von mir, zu denken, dass Reisen in Corona-Zeiten nur etwas für extrem Abenteuerlustige oder Unvernünftige ist.

Ich stelle mich in die Schlange. Und würde nicht glauben, wie lang sie ist, stünde ich nicht selbst mittendrin. Der 1,5-Meter-Abstand – bereits in Zürich eine Illusion. Die Abflughalle brechend voll. Was mache ich hier bloss?

Einen Flug, eine Taxi- und eine mehrstündige Busfahrt später: Türkei, 20.30 Uhr, 35 Grad. Die Hitze erdrückt, aber umarmt gleichzeitig, umhüllt. Das Licht ist wundervoll rosa, alles wie von Weichzeichner umrandet, Wassermelonen am Strassenrand, fläzende Hunde, Fisch auf dem Grill, links und rechts rasen Motorräder vorbei, Klimaanlagen, Restaurants und die Bank sind mit «Deniz» angeschrieben – Meer.

Und in dieses Meer steige ich am nächsten Tag, über eine Leiter, die sich an einem Fels festkrallt. Klar ist das Wasser, so unfassbar klar. Ich lache wie ein kleines Kind, ungläubig, dass man am Grund jeden Stein sehen kann, fahre mit den Armen immer wieder durch das Türkis, um mich zu versichern, dass ich tatsächlich mittendrin bin. Mittendrin in dieser Welt, die ich glaubte nicht zu vermissen, als ich zu Hause auf dem Balkon sass und über meine Stadt schaute.

Ich lag falsch. Ich brauche, was ich gerade erlebe. Mein Inneres scheint sich auszudehnen in rasendem Tempo, genährt von der grösser gewordenen Welt, die es umgibt. Es stillt seinen ganzen Hunger, an den es sich gewöhnt hatte und an den es sich erst jetzt wieder richtig erinnert.

Später ruft der Muezzin zum Gebet. In meinem Kopf höre ich die anderen Gebetsrufe durch, die ich über die Welt verteilt gehört hatte, warte, wie der Ruf hier weitergeht, bin erstaunt über die langen Pausen, über die Tonfolge, frage mich, ob das eine lokale oder regionale Spezifität ist, lausche weiter, bin berührt, frage mich, ob es Leute im Ort gibt, die sich den Gesang wegwünschen, wie sich in der Schweiz einige an Kirchenglocken stören. Lausche weiter, meine Gedanken verlieren sich, schweifen ab.

Dann wieder blicke ich aufs Meer – Deniz – das am Abend in einen sanften Dunst gehüllt ist. Und das es in der Schweiz nicht gibt. Wie auch die vielen anderen Gerüche, Geräusche, Sprachmelodien, Temperaturen, Farben. Ich kann sie nicht mit einer Bergwanderung in einem Bündner Tal oder einem Städteausflug in der Ostschweiz ersetzen.

Und spätestens nach der zweiten Reise, eine Woche später, nach Kosovo, bin ich mir noch sicherer, dass mir ein Stück Welt fehlt, wenn ich nicht hinfahre. All die Menschen, die ihre Geschichten erzählen, über Heimat, Identität, gehen oder bleiben, ein junges Land mitgestalten, für Freiheiten kämpfen, für die Kunst leben. Wir diskutieren, fragen, antworten, lachen, sind zusammen nachdenklich. Ich kann zurück in dieses Land, in das einige wollen und in dem trotz allem einiges fehlt, was ich im Gegenzug bei jenen finde, die bleiben.

Nun bin ich zurück. Ausgesetzt mit all den Eindrücken, von denen ich fürchte, sie werden viel zu schnell verblassen, verschluckt werden vom Alltag, von der Ordnung, von mir selbst. Dem Pandemie-Ich.

Ich dachte, ich könnte zu Hause bleiben.

