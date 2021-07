Berner Milliardär und Mäzen – Wieso Hansjörg Wyss zusätzliche 10 Millionen bezahlen will Der reichste Berner Hansjörg Wyss reiste am Montag nach Bern, um zu erklären, wieso er seinen Beitrag an einen Neubau beim Kunstmuseum erhöht. Stefan Schnyder

Enges Zeitbudget: Hansjörg Wyss hatte gestern 40 Minuten Zeit, um an der Medienkonferenz zu weilen. Im Hintergrund Nina Zimmer, die Direktorin des Kunstmuseums. Foto: Raphael Moser

Viel Zeit hatte Hansjörg Wyss nicht: Pünktlich um 8.30 Uhr traf er am Montag für die Medienkonferenz im Kunstmuseum Bern ein. Sein Plan war es, das Haus um 9.10 Uhr wieder zu verlassen. «Ich muss heute Nachmittag Lokalzeit im US-Bundesstaat Maine landen, sonst verpasse ich die Fähre. Und wenn dies passiert, verbringe ich die Nacht in einem schäbigen Motel und nicht zu Hause bei meiner Frau auf der Insel», erklärte der 85-Jährige.

«Hodlerstrasse wie Aarbergergasse»

Wyss war von einer Konferenz in Verbier angereist, an welcher er ein Referat zum Thema Philanthropie gehalten hatte. «Ich wusste nicht viel, was ich dazu hätte sagen können», sagte er mit Understatement. «Philanthropie ist vielleicht das, was wir jetzt in Bern gemeinsam machen», fügte er an.