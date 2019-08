Wieso Grün uns so guttut

Diese Gründe gelten natürlich nicht beim simplen Sofa. Ich verstecke es schon ewig mit ein bisschen Scham unter edlen indischen Baumwolltüchern. Es ist halt viel einfacher über tolle Projekte zu schreiben, als sie selbst umzusetzen. Wie bei den meisten ist auch mein Leben voll von Arbeit, Familienangelegenheiten und Alltagskram. Die freie Zeit ist schnell besetzt mit schönem Wetter, Nichtstun und endlosen Spaziergängen mit Miss C.

Die Hoffnung aber ist Grün. Und der Tag, an dem es noch stärker grünt in unserer Wohnung, kommt bestimmt, da wären nämlich auch noch die Schlafzimmerwände. Dass man bei neuer Farbe schnell an Grün denkt, hat viele Gründe. Grüntöne haben bei vielen Menschen die gleiche Anziehungskraft wie bei mir. Grün hat etwas Magisches. Es ist die Farbe, die in der Natur neben Blau am häufigsten vorkommt. Sie strahlt eine ähnliche Endlosigkeit wie Blau aus, ist aber greifbarer, lebendiger. Grün beruhigt, ist vertraut, verbindet uns mit der Natur, ist klassisch und gleichzeitig modern. Das zeigt dieses wunderschöne Beispiel mit den smaragdgrünen Samtsesseln und dem Webteppich; alles ist vom Zürcher Einrichtungshaus Artiana.

Mit Grün lässt sich auch auf Pop umschalten

Grün bleibt im Interiorbereich eine Modefarbe. Auch wenn das ein Widerspruch ist, denn Modeströmungen kommen und gehen schnell. Doch Grün hat zwei Aspekte. Die Farbe ist Evergreen und Trendfarbe zugleich. Das hat natürlich damit zu tun, dass gerade Grün sich in den allerverschiedsten Schattierungen zeigt. Von Schilf oder Olive über Limone, von Gras bis zu Farn oder Tanne. Sie alle sind grundverschieden und die meisten sind mit Pflanzen assoziiert. Je saftiger und leuchtender ein Grünton ist, umso gewagter wirkt er auf grossen Flächen, und Gewagtes gewinnt im Interiorbereich Trendmedallien. So wählt man mit starken Grüntönen nicht nur Ruhe, sondern auch Modernität. Diese Beispiel wirkt gar poppig. Der Grund dafür ist die Wahl von satten, leuchtenden kühlen Grüntönen und von Möbeln, die starke Formen zeigen. Dazu kommen grafische Muster und ein eklektischer Mix. (Bild über: Boca do Lobo)

Shoppingtipp: Der grafische Teppich, dessen Muster eine Interpretion von einem grünen Labyrinth ist, ist von The Rug Company.

Grün verbindet Modernität und Natur

Mit der Farbe Grün kann man also viel mehr wagen als mit anderen Farbtönen. Egal wie stark wir sie einsetzen, sie erinnert uns immer an die Natur und hat deswegen etwas Vertrautes. Kein Wunder, wird ihr auch ein beruhigender Effekt nachgesagt. Ich habe einmal in einem wissenschaftlichen Artikel gelesen, dass die Lieblingslandschaft der meisten Menschen grüne Hügel sind. Bei mir stimmt das auf jeden Fall. Sie verbinden Geborgenheit, Weite und Wachstum. Also die Werte, die man auch zu Hause gerne einsetzt. Dieses Beispiel, entdeckt auf dem Blog The Nordroom, zeigt das Zuhause der Stylistin Laura Fulmine in London. Charmant kommen hier Farbe, starke Einzelstücke, Spontaneität, Alltagsdinge und Pflanzen zusammen.

Grüne Details kann man nie genug haben

Mit wenig Aufwand bringen Sie mit grünen Wohnaccessoires und Pflanzenblättern auf schönste Art Grün und die Natur ins Haus. (alles von Artiana)

Grün lässt sich clever mixen

Genau wie in der Natur kann man Grün in der Wohnung gut mixen. Sei es mit verschiedenen Schattierungen, Stilen oder Texturen. Sehr hübsch kommen hier ein Vintageteppich und ein Samtsofa zusammen. (Bild über: Pinterest)

Grün erfrischt den Landhausstil

Der Landhausstil, auch ein Evergreen, zeigt sich meist in stillen, neutralen Farben. Doch auch ihm tut ein bisschen Frische und Modernität gut. Und dafür ist Grün die perfekte Wahl. (Bild über: Cafedesign)

Grün bringt Gartenlaune

Wunderbar charmant ist dieser Küchentisch mit den Gartenstühlen. Dank seinem grünen Anstrich wird er zum Bijou in der Küche. Dafür braucht es nicht mal eine solche tolle Landvilla-Küche. Die Idee kann man nämlich auch in einer kleinen Küche in einer Stadtwohnung umsetzen und damit für Ganzjahres-Sommerlaune sorgen. (Bild über: Shabby Chic Mania)

Grün ist immer einen neuen Anstrich wert

Da Grün auch in einem starken Ton sehr gut auf grossen Flächen funktioniert, ist es ideal um damit Wände, Regale oder gleich beides zu streichen. Vertreiben Sie damit zum Beispiel die Langeweile aus der Küche.(Bild über: The Socialite Family)

Versuchen Sie es mit einem grünen Bühnenbild

Wer gerne Farbe in die Wohnung bringen möchte, aber dafür keine Wände oder ganze Räume streichen möchte, der schafft das mit einer Art «Bühnenbild». Lassen Sie sich eine Kassettenwand schreinern und bemalen und nutzen Sie diese als Hintergrund für eine bestimmte Wohnsituation. (Bild über: Dear Designer)

Grün bleibt stark und stilvoll

Auf jeden Fall bringt Grün auch eine gewisse Klasse in Räume. Auch in einem starken Ton. Farbige Wände müssen nicht leer bleiben. Das verstehen klassische Einrichter sehr gut. Viele Bilder an der Wand mildern starke Farben. Und viele Dinge im Raum, gut platziert natürlich, machen diesen gemütlich, persönlich und stilvoll. (Bild über: One Kings Lane)

… und noch das schönste grüne Kleid

Da ich in diesem Beitrag vor allem das satte Grün ehre, darf auch das wohl schönste grüne Kleid der Filmgeschichte nicht fehlen. Das Seidenkleid wird von Keira Knightley im Film Atonement getragen, welcher nach dem wunderschönen Roman von Ian McEwan gedreht wurde. Er ist schon 12 Jahre alt und es lohnt sich, ihn wieder mal anzuschauen. Gerade wenn es mit dem schönen Spätsommerwetter nicht so klappt, wie wir uns wünschen.

