YB forever? – Wieso Gelb-Schwarz noch lange an der Aare zu sehen sein wird YB-Fans haben im Juli die Aare-Stägli bemalt. Weshalb die Stadt noch nicht gereinigt hat und was mit illegaler Fussballkunst in anderen Städten passiert. Martin Erdmann

Dieses Arbeitsethos wünscht sich jedes Malergeschäft: Im Juli haben YB-Fans die Treppen entlang der Aare von Eichholz bis Lorraine schwarz-gelb bestrichen. Foto: Nicole Philipp

Fussball ist eine emotionale Angelegenheit. Deswegen gerät Lorenz Schärer auf seinen Spaziergängen entlang der Aare in eine moralische Zwickmühle. Seit rund einem Monat sind Aare-Stägli vom Eichholz bis in die Lorraine in den Clubfarben der Young Boys bemalt.

Schärer pflegt zu den gelb-schwarzen Verzierungen bis heute ein ambivalentes Verhältnis. «Als YB-Fan geht mir das Herz auf, als Steuerzahler bin ich wütend.» Er findet es zwar toll, wenn sich Bern als Fussballstadt präsentiert, aber nur, wenn das innerhalb des gesetzlichen Rahmens passiert.

Die YB-Fans müssen für ihre Aktion immens viel Farbe investiert haben. Foto: Adrian Moser

Der gesetzliche Rahmen wurde in diesem Fall gesprengt. Bei den Malereien handelt es sich um eine Nacht- und-Nebel-Aktion eingefleischter Fans. Und dennoch werden die Farben der Young Boys voraussichtlich noch lange an diesen prominenten Stellen prangen. Denn bei der Stadt wird die Reinigung hinausgeschoben.

Geschieht dies etwa aus Angst, die Berner Fussballseele zu erzürnen? Das wird bei der für die Reinigung verantwortlichen Stelle verneint: «Einen YB-Bonus gibt es nicht», sagt Andreas Niklaus, Leiter Strassenreinigung beim Tiefbauamt der Stadt Bern. Gleichzeitig ist es doch sehr unüblich, dass ein Gesamtwerk von solcher Grösse die Öffentlichkeit ziert. «Das ist sicherlich eine Aktion von grossem Ausmass, die so nicht häufig vorkommt.»

Entlang der Aare gibt es auch YB-Wandbilder, die schon deutlich länger nicht entfernt wurden. So zum Beispiel beim Lorrainebad. Foto: Adrian Moser

Vor dem Winter sei nicht mit einer Entfernung zu rechnen, heisst es beim Tiefbauamt. Dies hat tatsächlich nichts mit behördlicher Liebe zum Club zu tun. Es ist vielmehr eine Geldfrage. Denn im Gegensatz zum unangefochtenen Ligakrösus sind die Kassen der Stadt Bern spärlich bestückt.



«Es besteht keine Dringlichkeit für eine sofortige Entfernung.» Andreas Niklaus, Leiter Strassenreinigung beim Tiefbauamt der Stadt Bern

Niklaus spricht von «beschränkten finanziellen Ressourcen». Diese betreffen auch seinen Tätigkeitsbereich. Das Reinigungsteam wird nur zur sofortigen Entfernung von Bemalungen und Sprayereien losgeschickt, wenn diese gegen bestimmte Kriterien verstossen.

Konkret: Wenn sie sexistische, rassistische, ehrverletzende oder politische Inhalte haben oder wenn sie zu Sicherheitsrisiken führen. «Beides ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Deshalb besteht keine Dringlichkeit für eine sofortige Entfernung», sagt Niklaus.

Das reguläre Jahresbudget für die Entfernung von Bemalungen und Sprayereien an öffentlicher Infrastruktur beträgt 150’000 Franken.

Dass die Berner Finanzschwäche Auswirkungen auf das Stadtbild hat, ist kein neues Phänomen. Dessen spektakuläre Höhepunkte konnten 2014 und 2015 auf der Lorrainebrücke begutachtet werden. Weil aus Spargründen die Entfernung von Sprayereien ausgesetzt wurde, zierten die Brücke teils bis zu 120 Graffiti.



Sprayermekka Lorrainebrücke: 2015 prangten bis zu 120 Graffiti am Unesco-Weltkulturerbe. Foto: Franziska Rothenbühler

Die farbigen Hinterlassenschaften reichten von Hassparolen auf die Staatsgewalt bis zu Freiheitsforderungen für Whistleblower Edward Snowden. Erst als der damalige Stadtpräsident Alexander Tschäppät ein Machtwort sprach, wurde die Brücke in einer ausserordentlichen Reinigungsaktion für 4000 Franken sauber geschrubbt.

Niederlage für Basler Maler

Solches Geld wird für die Reinigung entlang der Aare nun aber nicht lockergemacht. Die gelb-schwarzen Malerarbeiten bleiben. In anderen Städten wird gegen illegale Fussballkunst im öffentlichen Raum rigoroser vorgegangen. Beispiel Basel: 2014 wurde ein grossflächiges FCB-Wandbild an einer Fussgängerbrücke, die über eine Autobahnzufahrt führt, nach drei Wochen bereits wieder entfernt.

Noch schneller reagierten die Behörden in der Zentralschweiz. 2019 haben FC-Luzern-Fans die Randsteine vor ihrem Fanlokal am Bundesplatz blau-weiss bemalt. Zwei Wochen danach waren sie wieder grau. Die betrübte Anhängerschaft verabschiedete sich mit Hunderten Grabkerzen vom temporär farbigen Platz.

Zurück an der Aare. Spaziergänger Lorenz Schärer scheint für den Abschied nicht bereit zu sein. Noch zu sehr beschäftigt es ihn, was er nun von den gelb-schwarzen Aaretreppen halten soll. «Wäre die Aktion mit einer Bewilligung durchgeführt worden, hätte ich nicht das geringste Problem damit», sagt er, bevor er sich zum Abschied nochmals umdreht. «Hopp YB!»

