Maschinen aus der Hölle – Wieso funktioniert mein Drucker nicht?! Blöd blinken und «Drucker offline» melden: Die Undinger machen einem das Leben unnötig schwer. Fort mit ihnen. Meinung Philippe Zweifel

Drucker sind die einzigen Tech-Geräte, die seit den 90er-Jahren nicht besser geworden sind. Bild: iStock

Diese Kolumne erschien im Dezember 2019 in der Rubrik «Gute Frage». Aus aktuellem Anlass publizieren wir sie erneut.

Ja denken Sie etwa, mein Drucker funktioniert? Wahrscheinlich hat die Hälfte aller Drucker der Welt in diesem Moment irgendein Problem. Vor ein paar Tagen war ich bei meinem betagten Vater, der, obwohl er grün wählt, zwei Drucker hat, weil einer zuverlässig ausfällt. Diesmal verweigerten beide ihren Dienst bzw. der eine druckte nur schwarzweiss, der andere blinkte blöd und machte keinen Wank. Eine geschlagene Stunde klickte ich mich durch die Printer-Menüs auf dem Computer und drückte die Tasten auf den Geräten, was bekanntlich nie etwas hilft, nur ein schierer Akt der Verzweiflung ist, verstärkt durch Meldungen wie «check printer driver» oder «ink too low» (eine Lüge – die Druckpatronen, die teurer als der Drucker selbst sind, wurden eben ausgewechselt).