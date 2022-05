«Apropos» – der tägliche Podcast – Wieso ein richtig teures Bild kaufen? Für 195 Millionen Dollar ging diese Woche ein Bild von Andy Warhol über den Auktionstisch. Wer verkauft ein so wertvolles Bild? Und was macht das Bild so begehrt? Vivienne Kuster Annik Hosmann als Gast Philipp Loser als Host

195 Millionen Dollar hat ein Kunstsammler bezahlt für das Bild «Shot Blue Sage Marilyn». So viel Geld wurde bisher noch nie an einer Auktion für ein zeitgenössisches Kunstwerk ausgegeben.

Bis zur Auktion war das Kunstwerk in den Händen des Zürcher Sammler-Geschwisterpaars Thomas und Doris Ammann. Wer die beiden waren, wie das Bild in ihren Besitz kam und was mit dem Erlös der Auktion nun geschieht, erklärt Annik Hosmann. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Annik Hosmann ist Redaktorin im Ressort Zürich Leben. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik und Kulturanalyse studiert und schreibt seit 2018 über die Kultur und das Leben in Zürich. Mehr Infos @annikhosmann

