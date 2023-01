Sweet Home: Zeichen der Persönlichkeit – Wieso Details so wichtig sind Möbel, für die wir uns einst entschieden haben, prägen die Wohnung und bleiben meist lange an einem Ort stehen. Die kleinen Dinge aber bringen Leben in die Einrichtung. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die Liebe steckt in kleinen Gesten

Küchenzauber: Der Knoblauch im Suppenschälchen und die Kerze im Glas. Foto über: Harlowe James

Wie wir mit den kleinen Sachen in der Wohnung umgehen widerspiegelt, wie wir wohnen. Sie offenbaren, was uns wichtig ist. So sind die Details eine Art Liebeserklärung an das Zuhause und machen das Leben darin freundlicher, liebevoller und schöner.

2 — Schöne Schale, schöne Küche

Zoom: Eine Schale bringt Alltägliches liebevoll zusammen. Foto über: Harlowe James

Beim legendären Film «Blow Up» von Antonioni, hat ein Fotograf beim Vergrössern eines Bildes ein Verbrechen entdeckt. Im digitalen Zeitalter zoomt man. Beides führt zu den Details, um die es heute geht. In dieser Küche werden dank dem Styling die ganz alltäglichen Dinge wertvoll. Für die Zutaten, die man beim Kochen immer braucht wie Pfeffermühle, Essig, Öl und Salz, wurde eine schöne, alte Schale gewählt. Ein Glas mit ein paar Blumen und eine Kerze im Glas sorgen für die Schönheit. Diese Art von Details kreiert man für sich selbst. Man macht sich eine Freude und die kleinen Hausarbeiten damit wertvoller.

3 — Viel mehr als Luxus

Zuhausegefühl: Feine Düfte, Blumen und schöne Bilder. Foto über: Camille Styles , Molly Culver

Riecht Ihr Zuhause gut und frisch? Raumdüfte sind ein grosses Geschäft. In Paris, an der Messe «Maison et Objekt», von der ich kürzlich zurückgekommen bin, war eine ganze Halle den Hausparfüms gewidmet. So persönlich wie das eigene Parfüm ist auch die Duftnote, die man für sein Zuhause wählt. Meiner Meinung nach braucht es dafür sehr viel Sorgfalt, denn es kann schnell schief gehen. Blumen, natürliche Essenzen und Öle sind immer eine gute Wahl und hier zu sehen. Solch kleine Dinge haben einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden und sind viel mehr als das, was allgemein als Luxus gilt.

4 — Musse statt Müssen

Pause: Einladung zum Entspannen. Foto über: Camille Styles , Molly Culver

Dieses kleine Stilleben, das Magazine, Bücher und ein Räucherholz zeigt, lädt zum Innehalten ein. Einfach mal nichts tun, abschalten, durchatmen und zwischen den Seiten von spannenden Geschichten in eine andere Welt tauchen – das tut immer gut. Dazu können Sie sich selbst, die Familie oder Gäste mit einladenden Details einladen.

5 — Der persönliche Altar

Lieblinge: Alles zusammen, wie fürs Familienfoto. Foto über: Shoot Factory

In einigen Wohnungen, die wir für die Sweet Homestorys besucht haben, traf ich auf persönliche Altare. Bei Kathrin Eckhardt zum Beispiel. Auch bei Tara Dale, Tine Fleischer oder Charlotte Fischli gibt es viele Orte in der Wohnung, die Geschichten erzählen. Wenn Sie auch persönliche Altare möchten, vereinen Sie Dinge, die Ihnen etwas bedeuten, die Sie inspirieren oder die sie mit anderen verbinden, an einem Ort.

6 — Klein, aber mein

Freunde: Gute Plätze für Dinge mit Bedeutung. Foto über: The Socialite Family

Dank liebevollen Details wird auch aus einem kleinen Reich ein ganz besonderes. Umgeben Sie sich mit den Dingen, die Ihnen etwas bedeuten. So wohnen Sie mit Freunden, die sie verstehen, inspirieren und freundlich zu Ihnen sind. Das bedeutet auch Regeln zu brechen oder besser: selbst Regeln zu kreieren. Wieso nicht Lieblingsbücher auf einen Stuhl stapeln? Wer kreativ lebt, Inspirationen um sich liebt, schmökert auch gerne in Büchern. Lassen Sie sich von Menschen, die solche Gesten als unpraktisch verpönen, nicht abhalten. In Ihrer Wohnung sind Sie König und regieren selbst.

7 — Ausstellungsfläche Tisch

Lebendig: Tische bieten Platz für Schönes. Foto über: The Socialite Family , Valerio Geraci

Klar, man räumt den Tisch nach dem Essen ab. Bloss ihn einfach leer zu lassen, versprüht nicht gerade viel Freude am Wohnen. Entdecken Sie die Ausstellungsfläche Tisch. Beleben Sie sie mit Dingen, die gerade passen – und wer weiss, manchmal deckt man den Tisch dann einfach drumherum.

8 — Couchtisch als Einladung

Gastfreundlich: Couchtisch mit Persönlichkeit. Foto über: Studio Ashby Interiors

Die grossen, tiefen Tische, die man zum Sofa stellt, sind nicht nur da, um den Drink und die Chips hinzustellen, die man gerne zu Netflix, Fussball oder Krimi knabbert. Couchtische bieten Fläche, um die Liebe zu kleinen Dingen auszuleben. Ein Couchtisch ist wie ein riesengrosses Tablett, auf dem Sie Schönes, Feines und Inspiration anbieten. Dazu gehören etwa Blumen, Kerzen, etwas zum Knabbern und natürlich Bücher und Magazine.

9 — Form und Freude

Bildschön: Stilleben mit Charakter. Foto über: Inside Closet

Schaut man auf den Couchtisch von oben herab, sieht man Dinge auf Kommoden, Sideboards oder Regale auf Augenhöhe. Dabei kommen die Formen besonders schön zur Wirkung. Das Spiel mit Ihnen macht Freude und beschert Schönheit. Die Liebe zum Detail kommt dann zum Vorschein, wenn man Dinge nicht einfach bloss ausstellt, wie in einem Shop, sondern zu kleinen individuellen Geschichten zusammenfügt.

10 — Wenn Spielsachen schlafen gehen

Ausgewählt: Hübsche Körbe für Kuscheltiere. Foto über: Shoot Factory

Am Schluss kommen wir wieder an den Anfang zurück. Wie in der Küche auf dem ersten Beispiel, ist auch hier das Besondere, das Ausgesuchte, das Entdeckte, das die eigene Persönlichkeit reflektiert und dadurch den Alltag verschönert. In diesem Kinderzimmer sind es hübsche Körbe, in denen Spielsachen nicht einfach bloss verstaut sind, sondern sich zum Schlafen in hübsche Körbe kuscheln.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.