Umstrittene Firma längst konkurs – Wieso dauert die Liquidation so lange? Die Dinett Holding AG war jahrelang das Schlachtschiff des umtriebigen Geschäftsmannes Laurent Helfrich. Bis sie in Konkurs ging. Doch die Liquidation dauert an – und Helfrich ist wieder aktiv. Roger Probst

Das Schloss Interlaken: Hier befindet sich auch das Konkursamt, welches sich um die Liquidation der Dinett Holding AG kümmert. Foto: Manu Friedrich

Am 14. Juli 2017 hat der Richter den Konkurs über die Dinett Holding AG eröffnet. Seither ist die Firma mit Sitz in Gunten in Liquidation. Sie bildet das Dach eines komplizierten Konstrukts mit vielen kaum werthaltigen Tochterfirmen. Im Zuge der langwierigen Arbeiten rund um die Liquidation wird alles zu Geld gemacht, was noch einen Wert hat. Unter anderem war dies eine 9-Zimmer-Villa in Oberhofen, in welcher der französische Unternehmer Laurent Helfrich, die treibende Kraft hinter der Dinett Holding AG, jahrelang logierte.