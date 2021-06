Von Oscar zu Marvel – Wieso Chloé Zhao die coolste Filmemacherin der Welt ist Mit «Nomadland» hat die gebürtige Chinesin bei den Oscars abgeräumt. Jetzt aber kommt die wahre Bewährungsprobe mit den Superhelden von «Eternals». Matthias Lerf

Kosmopolitin und doch fest verankert: Chloé Zhao, Oscargewinnerin mit «Nomadland». Foto: Nolwen Cifuentes/Redux

Oscar, Oscar, Oscar. In drei Hauptkategorien triumphierte «Nomadland» Ende April in Los Angeles. Die in China geborene und in den USA lebende Chloé Zhao war erst die zweite Frau, die in der Regiekategorie gewann und die allererste Nichtweisse, die so geehrt wurde. Hochverdient.

Doch schon in die ersten Gratulationen mischten sich kritische Stimmen. «Ist die Einzigartigkeit ihres Kinos in Gefahr?», schrieb zum Beispiel das französische Magazin «Les Inrockuptibles». Der Grund: Parallel zu «Nomadland» arbeitete Chloé Zhao an der Fertigstellung der Marvel-Riesenkiste «Eternals». Die so unabhängige, so freie Filmemacherin habe sich damit dem Teufel verkauft, wurde suggeriert: Kommerz, Green-Screen-Tricks, keine persönliche Handschrift mehr.