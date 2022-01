Weltcüpli für Geografie-Fans – Wieso Bönigen am Berg liegt

Die Pisten sind präpariert, die Kanten gewetzt: Dem Auftakt zur legendären Oberländer Skiweltcup-Woche mit den Klassikern am Chuenisbärgli und Lauberhorn steht – so Omikron denn will – am Samstag in Adelboden nichts mehr im Weg.

Apropos Weg. Dieser ist ja bekanntlich das Ziel. Weniger für die weltbesten Skirennfahrer zwar, welche die Ziellinie möglichst ohne Umweg raschmöglichst erreichen wollen, mehr jedoch für die Abertausenden Skisportfans. Schliesslich war es ihnen vor Jahresfrist nicht vergönnt, in die Weltcuporte zu pilgern, um dort ihre Idole lautstark anzufeuern. Geisterrennen hier, Absage dort.