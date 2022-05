Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Wieso bebt hier die Erde? Blitztanzkurse, Kaffeekunst und andere Erschütterungen: Das sind unsere Kulturtipps der Woche. Kulturredaktion

Die Schweiz tanzt: Tanzfest

Das Ballet Junior de Genève unterstützt den Nachwuchs beim Einstieg ins Berufsleben. Foto: Gregory Batardon

Falls zwischen dem 11. und dem 15. Mai die Erdbebendienste in der Schweiz irgendwelche Erschütterungen registrieren sollten, ist es möglich, dass die Ursache davon das Tanzfest ist. In zahlreichen Schweizer Städten wird die Bevölkerung dazu animiert, selber zu tanzen – an Blitztanzkursen, in Workshops oder bei Flashmobs. Dazu gibt es zahlreiche Tanzvorstellungen, Filmvorführungen und vieles mehr. In Thun tritt unter anderem das Ballet Junior de Genève auf (11. Mai); in Bern geht das Tanzfest auch zu jenen, die nicht mehr mobil sind – mit Performances in Altersheimen. (reg)