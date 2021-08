Verrückt nach 42,195 km - Wieso ausgerechnet Japan die Nummer 1 im Marathon ist

Olympische Spiele in Tokio – Wieso ausgerechnet Japan die Nummer 1 im Marathon ist Sumo, Baseball und Judo sind TV-Sport, aber das Marathonlaufen hat nirgends den Stellenwert wie im Olympialand. Auch nicht in Äthiopien oder Kenia. Trotz Eliud Kipchoge. Monica Schneider aus Tokio

Viele Japaner, viele schnelle Japaner: Die einheimischen Spitzenläufer verblüfften im Frühjahr am Lake-Biwa-Marathon. Foto: The Asahi Shimbun (Getty Images)

Möglicherweise bleibt es ein frommer Wunsch des Gouverneurs. Der Regierungschef von Hokkaido, der Nordinsel Japans, hat die Bevölkerung aufgerufen, auf das Zuschauen der Marathonrennen am Samstag und Sonntag an der Strecke in Sapporo zu verzichten. Ausgerechnet.

Es werden wohl jene zwei Wettbewerbe sein, die neben Baseball und Judo die Einheimischen an diesen Spielen am meisten interessieren. Aber: Verständlich ist seine Bitte angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen.

Wenn der Fussball heimkam, als sich die Engländer im Juli für den EM-Final im Londoner Wembley qualifizierten, dann tut dies jetzt auch der Marathon, wenn es um die Olympiamedaillen geht: Nirgends auf der Welt hat das Marathonlaufen auch nur annähernd den Stellenwert wie in Japan. Während in den traditionellen afrikanischen Läufernationen Kenia, Äthiopien und Uganda praktisch ausschliesslich die organisierten Elite-Athleten und jene, die dies noch werden möchten, unterwegs sind, ist Laufen in Japan Volkssport. In Afrika ist der Sport entweder Luxusgut oder Broterwerb, in Japan ist er Leidenschaft (teilweise aber auch Broterwerb).