Energiepolitik in Südamerika – Wieso Argentiniens Gasvorkommen dem Land nichts bringt In der argentinischen Einöde lagert der Rohstoff, nach dem Europa gerade lechzt. Sie hocken auf einem der grössten Gasvorkommen der Welt, aber wer jetzt denkt, da können doch alle nur gewinnen: von wegen. Christoph Gurk aus Añelo

Vor etwa zehn Jahren wurden in Patagonien gigantische Mengen Gas und Öl gefunden, aber bis heute fehlen Leitungen, um das alles zu transportieren. Foto: Emiliano Lasalvia (AFP)

Vor kurzem war es mal wieder so weit. Milton Morales schaltete den Fernseher ein, es liefen die Nachrichten, die Bilder zeigten einen Festakt in Buenos Aires, 100-Jahr-Jubiläum der staatlichen argentinischen Ölgesellschaft YPF. Im Publikum: Wirtschaftslenker, Prominente und Politiker. Auf der Bühne: Präsident Alberto Fernández. Die Zeiten seien schwierig, die Chancen gross, sagte der Staatschef gut gelaunt. Europa wolle Argentiniens Gas, und die ganze Welt wisse um das Potenzial des Landes. In diesem Sinne: «Herzlichen Glückwunsch!» Händeschütteln, Umarmungen, Applaus.

Ein paar Wochen später sitzt Milton Morales in seinem kleinen Büro und seufzt. «Jedes Mal, wenn ich so etwas höre», sagt er, «bekomme ich Kopfschmerzen.» Morales ist 40 Jahre alt, ruhige Stimme, graue Strähnen in den pechschwarzen Haaren. Eigentlich wollte er mal Grundschullehrer werden. Jetzt aber ist er Bürgermeister von Añelo.

Das kleine Städtchen liegt tief im argentinischen Teil von Patagonien. Lange interessierte sich kaum jemand für diese Gegend. Argentiniens Reichtümer lagen im Norden des Landes, Weizen, Rinder, Zuckerrohr. Doch das ist Vergangenheit, denn die Zukunft, so heisst es, beginnt gleich hinter Añelo: Vaca Muerta, die tote Kuh, eine Gesteinsformation von der Grösse Belgiens, in der mehrere Billionen Kubikmeter Gas schlummern sollen, dazu noch Hunderte Millionen Barrel Öl.

In den Häusern kommt vom Gas nichts an

Vaca Muerta gilt heute als zweitgrösste Schiefergaslagerstätte der Welt. Ein geologisches Juwel, dessen Potenzial man erst vor rund zehn Jahren richtig entdeckt hat. Argentinien habe das grosse Los gezogen, hiess es damals, Energie für mehr als hundert Jahre, ein riesiger Schatz, der nur darauf warte, gehoben zu werden.

Jetzt, mit dem Krieg in der Ukraine und der Angst Europas vor einem kalten Winter, ist Vaca Muerta noch wertvoller geworden. Die Welt braucht Gas, das hoch verschuldete Argentinien braucht Dollars. Am Ende könnten alle gewinnen. So zumindest die Theorie.

Alberto Fernández, der argentinische Präsident, besuchte die Arbeiter in Vaca Muerta, um den Bau neuer Anlagen und Bahnstrecken zu feiern. (21. April 2022) Foto: Maria Eugenia Cerutti (AFP)

Man könnte also meinen, in Añelo, der selbst ernannten Hauptstadt von Vaca Muerta, müssten sie jetzt Strassenfeste feiern. Stattdessen aber: schlechte Stimmung. Heute Morgen zum Beispiel sei eine Familie zu ihm gekommen, sagt Milton Morales. Sie könnten sich die Miete nicht mehr leisten, erzählten die Eltern, trotz guter Jobs. «Die Grundstückspreise sind hier explodiert», sagt der Bürgermeister.

Dazu kommt noch ein anderes, viel grundsätzlicheres Problem, sagt Morales: Añelo mag zwar erbaut sein auf den zweitgrössten Schiefergaslagerstätten der Welt, in vielen Vierteln aber fehlt – kein Witz – das Gas. Das europäische Albtraumszenario «Energiekrise» ist in Añelo schon Realität. Natürlich sei das alles absurd, sagt Milton Morales. Aber: «Letztlich sieht man hier in Añelo im Kleinen, was in Argentinien im grossen Ganzen schiefläuft.»

Die Stadt kommt mit dem Boom nicht mit

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit sei Añelo noch kaum mehr als ein Dorf im patagonischen Nirgendwo gewesen, sagt Bürgermeister Milton Morales. Vor zehn Jahren hatte Añelo kaum mehr als 2000 Einwohner. Heute sind es 8500. Und jede Woche kommen mehr dazu, vier bis fünf Familien im Schnitt.

Milton Morales, der Bürgermeister von Añelo, erlebt Tag für Tag, wie seine Stadt dem Boom nicht hinterherkommt. Foto: Christoph Gurk

Milton Morales steht jetzt auf, macht das Fenster wieder zu. Zu viele Laster, zu viel Lärm. Grundsätzlich freue man sich natürlich über das Interesse, die Investitionen und all die Neuankömmlinge hier. Viele der zugezogenen Einwohner seien aber frustriert, weil auch hier nicht die guten Jobs und der schnelle Reichtum zu finden seien, den sie sich erhofft hätten. Öl- und Gasfirmen brauchen heute vor allem hoch spezialisierte Fachleute. Wer anderswo keine Arbeit findet, wird oft auch in Añelo nicht fündig.

All das kostet viel Geld, und für eine Gasleitung reichte das Budget nicht mehr.

Längst kommt die Stadt auch mit dem Boom nicht mehr mit. Damit die Leute nicht einfach willkürlich Land besetzen, hat die Gemeinde ein komplett neues Viertel ausgewiesen, dafür musste sie Strassen bauen, Stromleitungen ziehen, einen Wassertank installieren. All das kostet viel Geld, und für eine Gasleitung reichte das Budget nicht mehr.

Dabei werden die riesigen Vorkommen, die vor den Toren der Stadt liegen, durchaus schon ausgebeutet, von Firmen wie der staatlichen Ölgesellschaft YPF, aber auch von Konzernen wie Shell oder Exxon. Noch reichen das Öl und das Gas aus Vaca Muerta zwar nicht einmal, um den heimischen Bedarf zu decken, die Produktion aber steigt.

1 / 2 Eine Luftaufnahme eines Industrieparks in Añelo, Provinz Neuquen, Argentinien, in der Vaca-Muerta-Formation: Seit man die Lagerstätten um Añelo vor etwa zehn Jahren fand, wird die Gegend von der staatlichen Ölgesellschaft und von Konzernen ausgebeutet. Foto: Emiliano Lasalvia (AFP)

«Wir brauchen Hilfe, sonst können wir nicht die Dienstleistungen anbieten, die die Industrie braucht», sagt Milton Morales. Letztlich gehe es dabei auch um viel mehr als seine Stadt und ihre Bewohner. Denn wenn sie es schon hier in Añelo nicht schaffen, die Menschen mit Gas zu versorgen, wie soll all die viele Energie dann erst in andere Teile des Landes kommen – vom Rest der Welt ganz zu schweigen?

Zwar gibt es Pipelines, um Öl und Gas aus Vaca Muerta abzutransportieren, ihre Kapazität reicht aber längst nicht mehr aus. Der Bau neuer Leitungen wurde immer wieder vertagt. Ein Jahrzehnt nach Beginn der Ausbeutung von Vaca Muerta muss Argentinien weiter Gas aus dem Ausland importieren. Natürlich gab es viele Pläne, aber mal scheiterten sie am Geld, am Zögern der Investoren, mal an den politischen Grabenkämpfen, die Argentinien seit Jahren lahmlegen. Niemand gönnt dem anderen etwas, und so passiert am Ende wieder nichts.

Jetzt soll aber endlich alles besser werden. Ende April flog Präsident Alberto Fernández höchstpersönlich nach Vaca Muerta, um dort den Startschuss für den Bau einer neuen Erdgasleitung zu geben. 1,5 Milliarden Dollar soll allein die erste Teilstrecke kosten, finanziert vor allem vom hoch verschuldeten argentinischen Staat. Sogar Verflüssigungsanlagen und eine neue Bahnstrecke sollen gebaut werden. Irgendwann könnte Argentinien die Welt mit Flüssiggas versorgen, so versprach es zumindest Alberto Fernández im Mai dieses Jahres.

Aber bis es so weit ist, können noch Jahre vergehen. Und bevor Gas aus Vaca Muerta durch europäische Leitungen fliesst, muss auch erst mal die Produktion hochgefahren werden. Spätestens hier stellt sich noch eine andere Frage: Will man das überhaupt? Denn der Preis für Gas aus Patagonien ist hoch, und zwar nicht nur finanziell.

Die Industrie versichert gerne, dass der Abbau von Öl und Gas in Gegenden wie Vaca Muerta sicher sei. Naturschützer aber berichten über Lecks und Rückhaltebecken voll giftigem Abfall. Foto: Leonardo Petricio (AP)

Die Mapuche haben erlebt, wie über Nacht Lastwagen und Bagger kamen

Fährt man von Añelo aus ein paar Kilometer weiter nach Westen, kommt man an ein Gatter neben dem Strassenrand, an dem an einem kleinen Mast eine blau-grün-rote Fahne flattert: Wenufoye, die Flagge des Volks der Mapuche. Campo Maripe nennt sich die Gemeinschaft hier in Añelo, Mabel Campo ist ihre Anführerin.

Das Land der Mapuche-Gemeinschaft von Añelo gehört offiziell dem Staat. Über Jahrzehnte spielte das keine Rolle. Ein paar Tausend Hektaren Einöde, wer sollte sich dafür interessieren? Als Öl und Gas gefunden wurden in Vaca Muerta, verwandelten sich karge Weiden über Nacht in Schatztruhen. LKW-Kolonnen rumpelten über die Feldwege, Bagger rissen Löcher in die Erde, Bohrtürme wuchsen in den Himmel. «Wir haben versucht, all das zu stoppen», sagt Mabel Campo. Proteste, Widerstand, Strassenblockaden, Anträge, Verfügungen: alles vergeblich.

«Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Öl- und Gasförderung», sagt Campo. «Nur darf das nicht auf Kosten von Mensch, Natur und Tieren gehen.» Und genau das ist das Problem. Vaca Muerta ist ein sogenanntes unkonventionelles Lagerfeld. Das heisst: Öl und Gas sind fest eingeschlossen in Gesteinsschichten tief unter der Erde und können deshalb nicht einfach von oben angezapft werden. Um an die Rohstoffe zu kommen, braucht es kilometerlange Bohrlöcher, in die man dann mit enorm hohem Druck Flüssigkeit pumpt, Millionen Liter Wasser, versetzt mit Sand und Chemikalien, so lange, bis Risse im Gestein entstehen – daher der Name des Verfahrens: Fracking.

Über Jahrhunderte hat das Volk der Mapuche erfolgreich den spanischen Eroberern standgehalten, erst Waffen und Seuchen konnten es besiegen: Belen Campo, Angehörige der Mapuche, füttert Ziegen und ein Pferd in Campo Maripe, einem von ihrer Gemeinschaft beanspruchten Stück Land in Añelo. Foto: Emiliano Lasalvia (AFP)

Industrie und Politik in Argentinien versichern gerne, der Prozess sei sicher, die Umweltschäden gering. Zeitungen aber berichten über Öllecks, Naturschutzorganisationen haben illegale Rückhaltebecken voll giftigem Abfall in der Umgebung von Añelo gefunden. Den Beteuerungen der Industrie würde sie jedenfalls nicht trauen, sagt Mabel Campo, die Anführerin.

Dass Präsident Alberto Fernández jetzt in Europa für argentinisches Gas wirbt, macht ihr Angst. «Noch wird ja nur ein kleiner Teil von Vaca Muerta ausgebeutet», sagt Campo. Sie wolle sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn hier die Produktion richtig hochgefahren wird. Natürlich verstehe sie, dass Europa Angst habe vor einem Gaslieferstopp, vor Stillstand in der Industrie, Minusgraden ohne Heizung. Andererseits: «Bei euch ist Fracking verboten, wieso soll es hier, bei uns in Argentinien, dann erlaubt sein?»

In der Mapuche-Gemeinschaft wollen sie jedenfalls weiterkämpfen, auch wenn die Chancen auf Erfolg schlechter sind als je zuvor. «Puy», sagt Mabel Campo dann, Schluss, die Versammlung ist beendet. Es ist kalt geworden im Gemeinschaftshaus. Sie hätten hier zwar auch einen Tank mit Gas zum Heizen, aber das sei eine unnatürliche Wärme, finden die Frauen. Also legt Josefa Campo ein paar Holzscheite in den Ofen und rückt die Bank noch ein bisschen näher.

Die Zukunft ist ungewiss: Eine Mapuche-Angehörige, eingehüllt in die Mapuche-Flagge, in der Nähe einer Gasanlage in Campo Maripe. Foto: Emiliano Lasalvia (AFP)

