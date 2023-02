Afrika und der Ukraine-Krieg – Wieso afrikanische Regierungen mit dem Kreml paktieren In vielen Ländern Afrikas geniesst Russland noch einen guten Ruf. Die damit verbundene Verteufelung des Westens dient oft nur dazu, vom eigenen Scheitern abzulenken. Bernd Dörries aus Kapstadt

In Südafrika darf er sich noch zeigen: Der russische Aussenminister Sergei Lawrow mit seiner Amtskollegin Naledi Pandor. Foto: Phill Magakoe (AFP)

In der Zentralafrikanischen Republik gibt es seit kurzem ein Bier, das von einer russischen Firma lokal hergestellt wird, es hat ein Etikett mit dem afrikanischen Kontinent und wird in handlichen Einliterflaschen verkauft, es ist das wahrscheinlich erste in Plastikflaschen verkaufte Bier Afrikas. Und das erste aus russischer Produktion.