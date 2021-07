Streit um 153 Millionen Franken – Wiener Firma betreibt Taiwaner Firma – in Ostermundigen Das Betreibungsamt Bern-Mittelland ist Schauplatz eines internationalen Handelsstreits. Es geht um zwei in Bern registrierte Patente für ein Medikament. Quentin Schlapbach

Das Betreibungsamt Bern-Mittelland in Ostermundigen muss bei einem internationalen Firmenstreit eingreifen. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Berner Betreibungsbeamte, der am 17. Februar 2021 das Begehren des österreichischen Pharmaunternehmens AOP Orphan entgegennahm, muss sich wohl verwundert die Augen gerieben haben. 153’670’007.68 Franken: So hoch ist der Forderungsbetrag, den die Wiener Firma gegenüber der in Taiwan beheimateten Pharma Essentia geltend macht – plus fünf Prozent Zinsen seit August 2019.

Die Erklärung, wieso ausgerechnet das Betreibungsamt Bern-Mittelland in Ostermundigen in diesen internationalen Handelsstreit hineingezogen wird, liegt im Berner Wankdorfquartier. Hier hat das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) an der Stauffacherstrasse 65 seinen Hauptsitz. Und beim IGE hat Pharma Essentia zwei Patente auf ihren Namen eintragen lassen, auf welche es AOP Orphan abgesehen hat.