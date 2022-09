Gstaad Menuhin Festival beendet – Wien, Walzer und Visionen Ein Finale mit Kontrasten: Das Gstaad Menuhin Festival ging mit Beethoven/Mahler sowie einem bunt-schillernden Wiener Operettenabend im Zelt zu Ende. Svend Peternell

Tanzten im Walzertakt: Sopranistin Polina Pasztircsák und Tenor Dovlet Nurgeldiyev. Das Wiener Johann Strauss Orchester spielte auf. Foto: PD/Raphael Faux

Noch ein letztes Mal die Vielfalt des Mottos «Wien und Beethoven delayed» spüren. Noch ein letztes Mal im Rausch der Töne schwelgen: Dazu lud das 66. Gstaad Menuhin Festival am finalen Wochenende im Zelt ein. 1000 Neugierige kamen am Freitag zum Paket mit Beethoven und Mahler, 1100 liessen sich am Samstag vom Melodienreichtum der Walzerseligkeit einlullen.