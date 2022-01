Budget wurde wieder aufgestockt Infos einblenden

Die 66. Ausgabe des Gstaad Menuhin Festivals & Academy wird 62 Konzerte im Angebot haben – auch wieder in den Kirchen von Zweisimmen, Boltigen, Lenk, Lauenen und Gsteig. «Wir gehen wieder von einem Umfang von vor der Corona-Pandemie aus», sagt Christoph Müller, der Artistic Director – auch was das Budget angeht. Dieses beträgt knapp 7,7 Millionen Franken gegenüber 6,5 Millionen im reduzierten Corona-Jahr 2021. Die Konzertsäle sollen auch mit den Schutzkonzepten voll ausgelastet werden. «Ich rechne mit Auflagen auch für den Sommer 2022, aber die damit verbundenen Risiken kennen wir und können sie auch kalkulieren», so Müller. (sp)