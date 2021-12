Attraktion in Aeschi – Wiehnachtswäg in Flockenpracht eröffnet Rechtzeitig zum Wintereinbruch wurde der Wiehnachtswäg Aeschi eröffnet. Besuchende können sich bis zum 6. Januar über die beleuchtete Weihnachtsgeschichte freuen. Doris Hari

Dekorierte und hell beleuchtete Bilder der Weihnachtsgeschichte stehen für die Besucher auf dem Wiehnachtswäg Aeschi parat. Foto: Doris Hari

Etwas oberhalb des Dorfkerns von Aeschi befindet sich der Wiehnachtswäg, der dieses Jahr zum zwölften Mal festlich arrangiert wurde. Bei einem Spaziergang auf dem mit vielen Lichtern beleuchteten Weg kommt richtige Feststimmung auf. Der früh gefallene Schnee trägt das Seine dazu bei.

In Aeschi will man einen besinnlichen Weihnachtsweg, «ohne grossen Klamauk», wie Peter von Känel, Präsident des OK Wiehnachtswäg, betont. Es sei ihm wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher abschalten, für einen Moment aus dem Alltag ausbrechen und sich auf die wahre Bedeutung von Weihnachten besinnen könnten.