Sigriswiler Sternwarte – Wiederöffnung mit erweitertem Programm Auch das Planetarium des Astronomiezentrums Sternwarte Planetarium Sirius öffnet wieder. Geschlossen bleibt vorläufig die Sternwarte.

Das Planetarium in Schwanden öffnet ab Montag wieder für öffentliche Vorführungen. Geschlossen bleibt die Sternwarte. Foto: PD

«Im Astronomiezentrum Sternwarte Planetarium Sirius in Schwanden/Sigriswil finden wieder öffentliche Vorführungen statt», schreiben die Verantwortlichen der Sternwarte in einer Mitteilung. Das Planetarium ist mit beschränkter Platzzahl geöffnet. «Für die Teilnahme an öffentlichen Vorführungen ist eine telefonische Anmeldung unter 033 251 0 244 zwingend erforderlich, und zwar sowohl für Vorführungen am Freitag als auch am Sonntag jeweils bis Freitag, 16.30 Uhr.»

Ebenfalls durchgeführt werden soll der Astrokurs «Die Sternkarte» am Mittwoch, 21. April. Auch hier ist eine telefonische Anmeldung bis Montagnachmittag zwingend.

Bis auf weiteres geschlossen bleibt die Sternwarte, da hier die obligatorischen Hygienemassnahmen nicht eingehalten werden könnten. Dafür habe man im April das Programm für die öffentlichen Vorführungen im Planetarium erweitert, halten die Verantwortlichen fest.

